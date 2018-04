Det banker i dype toner fra Plumbo og Ole Ivars. Men stillheten senker seg fort i det vi ankommer den lokale Esso-stasjonen i den nye ledestjernen fra Mercedes.

Nå er det kun lyden av en V8-er som gjelder. De øredøvende basskassene fra Volvo-rånerne skrus av, og mobilkameraene slås på.

S560 Coupé er bilen som begeistrer uansett kontekst. Enten den står parkert i Bogstadveien eller på en Esso-stasjon langt utenfor Oslos grenser.

– Sånn Kongen kjører?

Bilen vi kjører er coupe-utgaven av selve flaggskipet fra Stuttgart. I tillegg til små justeringer innvendig og eksteriørt, har Mercedes gjeninnført 560-betegnelsen.

Den husker vi fra 80- og 90-tallets SEC, datidens svar på S-Klasse Coupé. S560 anno 2018 er noe ganske annet. Men én ting har de til felles: Åtte sylindere under panseret, matet med bensin. Med andre ord akkurat slik vi vil ha det i en S-Klasse.

Facelift-utgaven av S-Klasse Coupe har kun forsiktige endringer rent visuelt.

Vår bil både lukter og ser kostbar ut. Her er det virkelig ikke spart på noen ting. Lydanlegget koster for eksempel drøye 65.000 kroner. Til sammen snakker vi ekstrautstyr for godt over 400.000.

– Å dæven! Er ikke det sånn bil Kongen kjører a, spør en entusiastisk 240-eier.

Kanskje ikke helt, men bilen stiller utvilsomt i samme liga. Statsministeren kjører derimot S-Klasse. To stykker faktisk. Én som er stasjonert i Bergen, samt én nyere modell som brukes i hovedstaden.

Her er vår test av nye S-Klasse sedan

Hva er nytt?

S-Klasse Coupé tar med seg all den luksus vi kjenner igjen fra sedanen. Komforten er ytterligere forbedret på facelift-versjonen, med blant annet bedre selvkjørende egenskaper og Energizing komfortkontroll.

Sistnevnte lar deg konfigurere et bestemt velværeoppsett, ved å koble sammen ulike systemer i bilen, slik som klimaanlegg, atmosfærebelysning, massasje og duftfunksjoner.

Dette interiøret satte en ny standard i klassen - og det holder seg fremdeles svært godt.

På innsiden er også nytt ratt på plass, sammen med to oppgraderte wide screen-skjermer, med bedre oppløsning. Eksteriørt er det kun snakk om mindre endringer. Tøffere AMG-fanger og nye lykter foran og bak, i all hovedsak.

Den største endringen finner vi til all glede under panseret. S560 er nemlig utstyrt med AMG sin 4-liters V8. Nå er den imidlertid nedjustert til 469 hk og 700 Nm. En motor som virkelig kler bilen godt, og som er største alternativ før AMG S63 tar over. Der yter samme motor 612 hk og 900 Nm.

Her kan du bli en mye bedre sjåfør – eller få ødelagt selvtilliten

Hva er styrker og svakheter her?

S-Klasse er kongen av komfort. Sammen med den nye V8-eren får du dessuten et vanvittig skyv. 0-100 km/t tar 4,6 sekunder, men du merker det nesten ikke. Alt går så stille og rolig for seg.

Når det er sagt, har Mercedes inkludert noen frekke smell i pottene når sport + er aktivert. Det betyr at entusiasten våkner i deg, selv om kroppen bader i komfort inne i kupeen.

Testbilen har 4Matic, noe som betyr god fremkommelighet og stabile kjøreegenskaper på vinterføre.

Vi syns S-Klasse Coupé ser bedre ut enn sedanen. Bilen fremstår enda mer elegant, samtidig som coupélinjene hinter til litt sportslighet også. S560 Coupe er rett og slett en av de lekreste modellene til Mercedes om dagen. Ferdig snakka.

Ankepunktet er at den fallende taklinjen går merkbart utover plassen bak. For til tross for bilens lengde på gode fem meter, er det småtrangt i baksetene. Til gjengjeld får du en råtøff, luksuriøs bil som virkelig skiller seg fra mengden. Du bør også belage deg på mange entusiastiske blikk langs veien – for dette handler om i stor grad om lidenskap.

Her får du ekte direktør-bil fra 100.000 kroner

Hva koster den?

Det er klart at Mercedes sin toppmodell koster penger. Mye penger. Vår bil begynner på 1,7 millioner FØR utstyr. Og skal du først slå til med en luksusvogn, er det få som velger å spare på utstyrskronene.

Testbilen har utstyr for drøye 400.000 kroner, noe som innebærer blant annet kjøreassistentpakke, massasjeseter, full AMG-pakke og selvfølgelig Swaroski krystaller i frontlyktene!

Det er en god stund siden vi så 560-betegnelsen på bakluka til en Mercedes. Men nå er den tilbake, med rekordmange krefter. 469 hk bør holde for de aller fleste.

Dessuten er Burmeister sitt 3D-anlegg på plass. Det koster litt over 65.000 kroner, men du verden for en opplevelse du sitter igjen med. Lydbildet er rett og slett imponerende.

Her er Mercedes nye SUV – sjekk prisen

Hvem er konkurrentene?

Hvis vi ser på S-Klasse alene, er nye Audi A8 og BMW 7-serie naturlige konkurrenter. I coupé-versjon vil kommende BMW 8-serie bli en skummel konkurrent. Bentley Continental og Maserati GranTurismo må vi heller ikke glemme, selv om det trolig er vidt forskjellige kundegrupper som kjøper disse kontra de tre tyske.

Vil naboen bli imponert?

Så sant naboen din ikke er både blind og døv, bør han eller hun bli nokså imponert, ja. S560 Coupé er ikke akkurat veldig beskjeden av seg. Bilen oser regelrett luksus, og lyden fra V8-eren er ikke til å ta feil av.

Kombinasjonen av Obsidian sort metalliclakk og lyst skinninteriør gjør den dessuten enda mer eksklusiv å se på.

Og slik ser bilen ut i AMG-versjon. Ny frontfanger og Panamericana-grill er de største forandringene på utsiden.

Broom mener:

S560 kombinerer noe av det beste Mercedes kan by på. Et gjennomført, lekkert design, luksus og ikke minst en motor som bidrar til en mildt sagt involverende kjøreopplevelse.

Det at bilen ikke er fullt så praktisk som sedanen, syns vi design og lidenskap kompenserer for. Dessuten oppleves bilen litt kvikkere på veien. Det skyldes blant annet et noe lavere tyngdepunkt.

Men hva mener rånerne på stripa?

– Jeg er mest imponert over interiøret og hvordan all teknologi er pakket inn så elegant. Skyvet fra motoren var også helt vilt å kjenne på, sammen med det deilige lydbildet. Jeg må innrømme at sistnevnte overgår toførrn min, selv om den er trimma!

Det forteller en av de lokale gutta hjemme i Eidskog.

Det ser nesten ut som en fullverdig AMG, med fire enderør og tilnærmet likt lydbilde i sport +.

Dette skal Mercedes satse stort på framover

Hva mener eierne?

Vi har foreløpig ingen anmeldelser på nyeste generasjon S-Klasse i vår testbase. Men på forrige utgave ser eierne ut til å være godt fornøyd. Her gir eierne bilen sin en snittkarakter på 8/10 poeng.

Visste du at:

– Mercedes utvikler og produserer girkassene sine selv. Tidligere brukte de tyske ZF.

– Du får S-Klasse Coupé med en 6-liters V12 under panseret. Den yter 630 hk og råsterke 1.000 Nm.

– I S-Klasse sedan yter Burmeister-anlegget 1.590 watt fordelt mellom 27 høyttalere.

Mercedes S560 Coupé 4Matic Motor: 4-liter V8, bensin Effekt: 469 hk / 700 Nm Forbruk: 0,90 l/mil 0-100 km/t: 4,6 sek. Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 400 liter Lengde x bredde x høyde: 503 x 189 x 141 cm Vekt: 2.135 kg Pris: Fra 1.705.900 kroner Pris testbil: 2.123.000 kroner

Mercedes overrasker - satser på dieselhybrid

Se video: Her snakker vi virkelig drømmebil fra Mercedes