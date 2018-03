Som ungdom var Trondheims-mannen Rune Glørstad (46) topptrent og spilte aktivt fotball. Men da voksenlivet begynte, førte et usunt kosthold til at han la på seg stadig mer.

På det meste veide han 250 kilo.

Ved hjelp av en total livstilssendring over flere år, lyktes han imidlertid med å gå ned 135 kilo.

Etter den enorme vektnedgangen hang det mye overflødig hud igjen på kroppen.

– Du lever på en måte med en vest av hud rundt kroppen. Den lever sitt eget liv. Det kan bli soppdannelser, hudfoldene lager lyd når man beveger seg, og det er vanskelig å finne passende klær, forklarer Glørstad.

– For å forklare det enkelt: Da jeg hadde gått ned noen kilo og veide «bare» 150 kilo, så var det fortsatt mer behagelig å gå rundt med enn løshuden, sier han.

Han har nå operert vekk overflødig hud både fra magen, brystet og setet.

– Økende blant menn

Hilde Bugge er fagansvarlig plastikkirurg i Aleris Helse. Hun sier det generelt er en økende interesse for plastisk kirurgi i Norge – også blant menn.

KIRURG: Hilde Bugge er fagansvarlig plastikkirurg ved privatklinikken Aleris. Foto: Aleris Norge

– Generelt ser vi en økende interesse for kosmetisk plastikkirurgi, sier Bugge til TV 2.

– Vi har gjennom flere år sett en økende interesse for utseende. Det er vel en generell trend i samfunnet. Folk har god råd og ønsker å prioritere egen velvære og livskvalitet, sier hun.

Andelen menn som får utført plastikkirurgiske inngrep hos klinikken har i løpet av de to siste årene økt fra 30 til nærmere 40 prosent.

– Blant menn ser vi en generell interesse for utseendet og det å ta vare på seg selv. Vi ser spesielt en økende interesse for behandling med fillere, botox eller laser, sier Bugge.

Også inngrep som fettsuging, buk- og øyelokkoperasjoner er populære blant menn. I tillegg velger stadig flere menn å få fjernet såkalte mannepupper.

– Noen av mennene som kommer til oss, forteller at de ikke liker å gå med bar overkropp på grunn av brystene sine. De liker ikke å ha bryster med kvinnelig form. Dette gjelder menn i alle aldre, forklarer Bugge.

Privatklinikken Novela i Oslo sier at også de opplever et større antall menn som oppsøker dem for fjerning av mannepupper, som de tilbyr gjennom laserbehandling.

– Vi merker en økning i interessen for dette, bekrefter ansvarlig kirurg Nikolai Paus Grova.

Dropper flere operasjoner

Etter å ha fjernet overflødig hud fra både mage, rygg og bryst, har Rune én operasjon igjen. Så har han valgt å sette strek for flere inngrep, til tross for at han kvalifiserer til å få statlig dekket hudfjerning fra lår og armer.

– Jeg har ikke noe ønske om å jakte på noe perfekt. For meg handler dette om god helse. Jeg skal ikke gå gjennom unødvendige operasjoner kun for det kosmetiske, sier han.

Han tror det kan være lett for folk med kraftig vektnedgang å bli fristet til kosmetiske operasjoner.

– Det kan nok ta overhånd hvis du opplever mye oppmerksomhet rundt at du har gått ned i vekt og fått en flott kropp. Da får man kanskje et ønske om å forbedre det enda mer. For meg er det viktig å roe ned, og si at nok er nok, sier han.

46-åringen har dessuten kjent på risikoene ved å gjennomføre slike operasjoner.

– Jeg fikk infeksjon både på magen og ryggen. I løpet av de siste 15 månedene har jeg hatt infeksjon i syv av dem, sier han, men skynder seg å legge til:

– Jeg ville gjort det 100 ganger på nytt igjen, selv med infeksjon hver gang. Det har bedret livskvaliteten min så drastisk, sier han.

Lite statistikk

Det finnes ingen offentlig statistikk over plastikkirurgiske inngrep i Norge. I 2008 samlet Statistisk sentralbyrå (SSB) inn tall om kosmetisk kirurgi, som ble publisert i en artikkel i 2011. Siden er det ikke innhentet statistikk på området.

Psykologiprofessor Tilmann von Soest ved Universitetet i Oslo, mener derfor man skal være forsiktig med å slå fast at det er en økning i plastikkirurgiske inngrep hos menn.

KRITISK: Professor Tilmann von Soest er skeptisk til å slå fast at plastisk kirurgi øker blant menn. Foto: Oslo Met

– Ettersom det ikke finnes offentlig statistikk på dette, så er det vanskelig å si noe om hvorvidt det er en økning. Selv om enkelte klinikker rapporterer om en utvikling, så må man både huske på at det kan være marginalt, og at de samtidig kan ha en økonomisk interesse i å fremstille det slik, sier han.

Von Soest, som var med på å publisere funnene til SSB i 2011, avfeier likevel ikke at det kan være en økende interesse.

– Generelt sett vet vi mindre om menn enn kvinner når det kommer til kosmetisk kirurgi. Men utseende og skjønnhet har blitt stadig viktigere i samfunnet, og det gjelder nok også hos menn, sier han.

– Samfunnsmessig uheldig

Von Soest understreker også at det er viktig å få frem nyansene i plastisk kirurgi.

– Går man mye ned i vekt, så blir det mye overskuddshud som det kan være fornuftig å fjerne. Men når vi tenker på en del inngrep av ren kosmetisk art, så tenker jeg i utgangspunktet at det hadde vært fint om det ikke var nødvendig, sier han.

– Samfunnsmessig er dette noe som er uheldig, og jeg skulle gjerne ønsket at det var mindre press på ulike skjønnhetsidealer, sier han.

Også han tror at terskelen for å gjennomføre et nytt kosmetisk inngrep kan bli lavere dersom du allerede har gjort det én gang.

– Har du først tatt en kosmetisk operasjon og vet hva det innebærer, så ligger på mange måter alt det praktiske til rette. Du vet hvem du skal kontakte, du kjenner rutinene rundt et kirurgisk inngrep og er kanskje mindre nervøs, forklarer han.