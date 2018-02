– Det er vel rundt 80 personer som har kontaktet meg nå for å advare meg, sier KrF-politiker Åse Wisløff Nilssen (72) til TV 2.

Natt til onsdag ble det sendt ut en mail fra den private mailkontoen hennes, hvor den tidligere stortingsrepresentanten tilsynelatende tryglet om penger.

Mailen ble sendt til Åses venner og kjente, i tillegg til både politibetjenter og tollvesenet.

Det var Østlendingen som først omtalte saken.

I mailen ble det skrevet at Åse befant seg i Kiev, og at baggen, telefonen, passet og pengene hennes var blitt stjålet på en busstasjon.

Mailen var trolig skrevet ved hjelp av et oversetterprogram:

«Beklager for ulemper, jeg er i Kiev, Ukraina. og baggen min ble stjålet på buss-stasjonen. Den inneholder alle mine vitale elementer, telefon, penger og pass. Jeg har vært prøver å sortere ut ting, jeg trenger litt hjelp fra deg. å låne meg 21.650 NOK å sortere meg ut av denne knipen, og summen vil være betales tilbake så snart jeg kommer tilbake fra Ukraina. Jeg venter på svar

Med vennlig hilsen Åse Wisløff Nilssen.»

Varslet av SV-representant

På vei til KrF-kontoret i Oslo, fikk Kongsvinger-kvinnen en rekke henvendelser fra venner og kjente som ville advare henne om at mailen var hacket.

Det var Karin Andersen (SV) som var den første til å gi beskjed.

PÅ SLOTTET: Daværende stortingsrepresentanter Marit Nybakk, Kjell Engebretsen, Anita Apelthun Sæle og Åse Wisløff Nilssen på vei inn til slottsmiddagen i 2002. Foto: Scanpix

– Hun var dessverre bare en av mange som hadde fått tilsendt mailer der det sto at jeg befant meg i Kiev og at jeg trengte penger, sier Nilssen.

– Jeg fikk en henvendelse fra en som ikke har bodd i Norge på en stund, som var oppriktig bekymret for meg. Han trodde at jeg virkelig var i nød, sier Åse til TV 2.

Glad for positivt utfall

Åse fikk etter kort tid kontroll over mailen sin igjen etter å ha fått hjelp fra en IT-konsulent ved KrF sitt landskontor i Oslo.

IT-konsulenten mener at mailen ble sendt fra Nigeria.

– Det er helt forferdelig at folk gjør slikt, sier hun, men understreker at hun også er glad for at det også kom noe positivt ut av det hele.

– Jeg er så glad for at så mange har tatt kontakt for å advare meg. Både venner og politiet ville sjekke om alt var ok med meg. Det er utrolig fint at så mange bryr seg. Jeg har blitt kontaktet av personer jeg ikke har snakket med på lenge også, så noe godt kom jo ut av dette, sier hun.