– Vi er så lykkelige over alle nye innbyggere vi kan få den lille kommunen vår, sier ordfører Eva Hove i Stordal på Sunnmøre til TV 2.

Kommunen har i underkant av 1000 innbyggere og er den minste i Møre Romsdal. I fjor sommer fikk ordføreren ideen om å premiere alle som varmer seg og bidrar til å holde oppe folketallet.

– Jeg synes at hver enkelt baby og deres foreldre skal føle seg ekstra velkommen i Stordal. Derfor strikker jeg en skikkelig god og varm ulldress til alle nyfødte, sier Hove til TV 2.

Får skryt

Nå har hun strikket opp et stort lager av ulldresser og er klar for ny innsats hvis det skulle bli reneste fødselsboomen i Stordal.

– Her er det ingen begrensninger så lenge det kommer nye barn til verden. Skulle det bli en uoverkommelig oppgave for meg, må jeg be om strikkeassistanse, humrer ordføreren fra Arbeiderpartiet.

Strikkeordfører Eva Hove. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Det at ordføreren står på pinne for alle nyfødte, blir godt mottatt av nybakte småbarnsforeldre. Alle blir de invitert opp på ordførerens kontor og satt pris på for at de har bidratt til å øke folketallet.

– Vi synes dette er et kjempeflott tiltak. Det er også stats å bli invitert til ordførerens kontor å få utdelt et flott plagg, sier Claus Hoff og Sunniva Flåen Øvrebust, som er nybakte foreldre til lille Luna.

De nybakte foreldrene Claus Hoff og Sunniva Flåen Øvrebust sammen med Luna på besøk på kontoret til ordfører Eva Hove. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Ordføreren har fått voldsom respons for sitt initiativ.

– Mottakelsen har vært formidabel og det er viktig for Stordal å ha et særpreg. Nå har jeg levert ut seks ulldresser og er klar for å ta i mot flere nyfødte, sier Hove.

Dette er noen av Eva Hoves egne bilder av nybakte foreldre på besøk på ordførerens kontor: