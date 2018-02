Volvos motorsportshistorie er både lang og tradisjonsrik. De fleste modellene har blitt brukt, eller brukes, aktivt i ulike grener av motorsport.

Både klassikere som PV, Amazon, 140 og 240 brukes enda. Men også nyere utgaver som 940, 850, S40 og C30 for å nevne noen.

Til og med noen få eksemplarer av Volvo P1800 har vi sett, enten på racingbanen eller i rallyskogen.

Men den sjeldne ES-modellen av P1800, altså stasjonsvogna, er det ikke ofte man ser med startnummer på døra.

Koster flere hundre tusen

Ikke desto mindre dukket det opp en slik bil til salgs på den amerikanske nettsiden ebay, for noen dager siden. Det var nok flere enn oss som satte kaffen i vrangstrupen da de så den annonsen.

Denne bilen ble produsert bare i 1972 og 1973, og ikke i mer enn 8.077 eksemplarer. Den har forlengst blitt samlerobjekter, med dertil hørende prisstigning. For en bil i alminnelig pen og god stand, oppnår man gjerne en pris på mellom 300.000 og 400.000 kroner. Noen optimister prøver seg på enda høyere pris også...

Selv om bilen i annonsen utvilsom bar preg av både å være løpskjørt og å ha stått en god stund i skogen i Jacksonville i Florida, USA, fattet vi interesse for den.

Det er slett ikke ofte vi ser en Volvo P1800 ES med startnummer på døra. Dette bildet er fra bilens glansdager. Foto fra ebay.

Lite rust og mye deler

Ikke det av vi hadde tenkt å kjøpe den, men det er jo alltid morsomt å følge med. Særlig når det er auksjon og budene strømmer inn. For hva ville den falmede løspbilen og skjønnheten egentlig gå for?



Bilen skulle selges som "No reserve". Det vil si uten minstepris og til høyeste bud. Uansett hvor lavt dette måtte være.

Dette er annonsen fra ebay:

En bil i slik stand oppnår sjelden fantasipriser. På den annen side skulle den ha svært lite rust – hvilket er disse bilenes aller største fiende. Det mekaniske er kurant og stammer stort sett fra Amazon- og 140-serien. Det vil si god tilgang på deler, til hyggelig pris. Dessuten selges det mye nyprodusert til P1800 også. I kjent Volvo-stil er bilene greie å skru på.

Bilen bærer preg av motorsport-livet, men skal ha lite rust, dessuten følger biltralla med. Foto fra ebay

Uten at det var nøye spesifisert, skulle det også følge med litt gromme deler. Slik som 4-2-1- grenrør, race-kamaksel, lettet svinghjul, justerbare Koni-støtdempere, bakaksel med differensialbrems, ekstra motorblokk og topplokk osv.



Normalt sett ville bare disse delene alene være verdt en god slump penger om de er grei stand.

Bilen er også utstyrt med et veltebur, som ser rimelig hjemmesnekret ut.

Motortrøbbel

På toppen av det hele følger biltralla som bilen står på, også med i handelen. Den trenger nok – akkurat som bilen – en grundig gjennomgang før den er tilbake på veien igjen. Alle som har forsøkt å kjøpe brukt biltralle vet at de ikke er lette å få tak i. Prisene er deretter.

Grunnen til at bilen i sin tid ble hensatt, var feil med motoren. Topplokket er demontert og ligger i bagasjerommet, sammen med ett annet topplokk og ymse rusk og rask og en del deler.

Den spesielle løpsbilen kan også skilte med en seier. Den har visstnok vunnet SCCA single II, uten at vi akkurat skal påta oss å nøye forklare hva det er, eller hvor stort eller betydningsfullt det måtte være. Men seier er seier... Det er jo uansett litt morsomt å ha på bil-CV-en, det.

Vil den bli satt tilbake i originalstand, slik som på dette reklamebildet, mon tro?

Solgt for småpenger

De første åtte budene kom inn ganske kjapt, men så stoppet det helt opp. Prisen var da på 670 dollar, som tilsvarer drøyt 5.000 norske kroner. Der sto det helt stille et par dager. Men da det var bare fem timer igjen av auksjonen, skjedde det noe. Da tikket plutselig fire nye bud inn. Uten at det ble noen fantasipris av den grunn. Høyeste bud ble 860 dollar, og bilen med alle deler, biltralle og hele sulamitten skiftet eier – for bare 6.800 kroner.

Vi tror det er lenge siden en P1800 ES har skiftet eier så billig og det er antageligvis enda lenger til neste gang så vil skje. Om det noen gang vil skje...

Man kan jo alltids spekulere på hva prisen hadde blitt, om denne bilen hadde dukket opp i en norsk skog.

Det skulle også vært morsomt å vite mer om bilens videre skjebne. Vil den bli restaurert tilbake til originalstand, eller vil den igjen dukke opp på en eller annen motorsports-arena? Svaret på akkurat det er jeg redd vi aldri får.

Men det viktigste er tross alt at noen tar tak i den og gir den en bedre skjebne enn bare å stå hensatt på en biltralle i skogen. Alt er bedre enn det.

Vi ønsker både bil og ny eier lykke til!

