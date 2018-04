Piratsjåfører kupper taxi-markedet på Facebook

«Det er ikke lov å gi inntrykk av at dette er en gruppe hvor folk tar betalt for å kjøre. Det er ikke lov å skrive «pris», «kroner», «vipps», «betaler godt», «belønning» eller andre ting som tyder på at her er det noen som tar betalt for å kjøre».

Teksten er hentet fra reglene i en av Norges største facebookgrupper hvor piratsjåfører og passasjerer i stort omfang gjør avtaler om henting og kjøring.

Konkurrerer åpent med lovlige drosjer

En av de mest aktive facebook-gruppene i Buskerud-regionen er åpen, og der diskuteres pris på piratkjøring helt åpent.

«Kjøring for dem som skal hjem i helgene og ikke vil betale dyre taxiregninger», heter det i beskrivelsen av gruppen.

Døgnet rundt etterspørres og tilbys pirattaxi-tjenester. De som kjører er både unge jenter, godt voksne menn og unge menn som gjerne kjører hvor som helst og når som helst for noen hundrelapper.

«Åmot til Horgen for 300?» spør et gruppemedlem, som raskt får svar om å sende privatmelding («PM») til en person som kan tenke seg å kjøre.

STOR AKTIVITET: Også i påsken har det vært stor pågang for piratsjåfører i Buskerud. Foto: Skjermdump: Facebook

Tilbudet og etterspørselen etter privat transport er stort og bare på et helt enkelt søk på Facebook, fant TV 2 mer enn 20 grupper med til sammen over 100.000 medlemmer fra Finnmark i nord til Rogaland i sør.

Anslag taxinæringen har gjort, tyder på at det totalt kan være snakk om 300-400.000 medlemmer i ulike grupper.

Norges Taxiforbund har det siste året kartlagt pirattaxi-aktiviteten i Stavanger, Trondheim og Østfold ved å overvåke facebookgrupper.

I tallmaterialet som TV 2 har fått se, fremgår det blant annet at det i løpet av en helg i november ble registrert 551 facebookposter med tilbud eller etterspørsel av transportjenester i en enkelt gruppe i Stavanger.

138 av disse var sjåfører som tilbød seg å kjøre pirattaxi. Gruppen har mer enn 22.000 medlemmer.

– Vi anslår at pirattaxisjåfører kjører inn flere hundre millioner kroner hvert eneste år, sier Roar Refseth i Norges taxiforbund til TV 2.

I Trondheim har en av facebookgruppene også mer enn 20.000 registrerte medlemmer.

BEKYMRET: Daglig leder i Trøndertaxi, Hege Elizabeth Dahle, mener pirattaxi-virksomheten i Trondheim fører til store tap for drosjenæringen i området. Foto: ØYVIND HERMSTAD/TV 2

Taxinæringen i Trøndelag merker godt at ulovlige «taxier», formidlet via facebookgrupper, har spist seg inn på det lovlige markedet i Trondheim-regionen.

– Det skjer så åpent, og for oss betyr det selvfølgelig tapt inntekt, for hver eneste drosje i Trondheim. For drosjeeierne og sjåførene er det veldig demotiverende, sier daglig leder Hege Elizabeth Dahle i Trøndertaxi til TV 2.

– Jeg ble overrasket over omfanget vi fikk se på Facebook, sier Dahle.

Drosjeeier fortviler: – Kjøregrunnlaget er borte

Ifølge Facebooks egen statistikk på aktivitetsnivået i de ulike gruppene, fremgår det at det spesielt i helgene er mange forespørsler og tilbud om ulovlig drosjevirksomhet.

I et knippe grupper TV 2 har registrert, er det daglig så mange som 500 poster fra sjåfører og «kunder», og medlemstallene øker for hver eneste dag.

OPPGITT: Drosjeeier Magne Løvold i Trondheim har fulgt med i sosiale medier på pirattaxivirksomheten i byen. Han sier det ulovlige markedet har spist seg inn på lovlig drosjedrift. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2

Det passer godt med bildet sjåfører i Trondheim ser.

– Vi merker at det er mye mindre å gjøre i helgene. Tilkjøring til byen i helgene, altså turer fra vorspiel inn til sentrum, er mer eller mindre borte, sier drosjeeier Magne Løvold til TV 2.

Løvold har selv fulgt med på «Sjåfør Hjem - Trondheim»-gruppen. Bare den siste måneden er det postet nesten 3000 meldinger om piratkjøring.

– Det er ganske skremmende å se hvordan de skryter av det kriminelle de gjør. En ganske stolt sjåfør skrev nylig at han hadde satt ny rekord ved å kjøre inn 6700 kroner på en helg, sier Løvold.

– Hvordan er det for deg å lese hva de som går dere i næringa skriver på disse facebook-gruppene?

FASTPRIS: Dialoger i denne facebookgruppen for Drammen og omegn avslører at det finnes faste sjåfører som er kjent for de som trenger transport.

– Det er ganske frustrerende å se at dette gjelder også helt vanlig kjøring i ukedagene. Du kan for eksempel se at passasjerer skriver «kan noen kjøre meg til Værnes flyplass tirsdag formiddag», og da er det i alle fall ikke fordi det er et problem å få vanlig drosje til flyplassen, sier Løvold.

– Mange klager på at det er for dyrt med taxi i Norge. Er dere for dyre?

– Nei, vi mener at vi ikke er det. Ofte er faktisk piratdrosjene dyrere enn vanlig taxi, i alle fall hvis du ser på de mulige konsekvensene av å ta pirat, som at du ikke er forsikret, mener Løvold.

Flere store facebook-grupper for pirattaxier retter seg mot personer utenfor de store bysentra. I enkelte områder er den ulovlige virksomheten i ferd med å ødelegge for den lovlige persontransporten, mener næringen selv.

– Spesielt ute på landet er problemet så stort at kjøregrunnlaget er helt borte i helger og på kvelder, mener drosjeeier Løvold.

Politiaksjoner landet rundt

Det er forbudt å tilby persontransport mot betaling uten å ha løyve, og dermed er all piratvirksomhet der sjåføren får mer betalt enn de reelle kostnadene for å kjøre straffbart.

Den siste tiden har politiet i flere politidistrikter slått til mot pirattaxi-næringen.

I februar anmeldte politiet i Fredrikstad 21 personer de hadde overvåket i sosiale medier og som de mener har drevet omfattende pirattaxi-virksomhet.

– Pirattaxier vil alltid være der ute, men de skal ikke føle seg trygge i Fredrikstad. Dette er en ulovlig virksomhet som vi kommer til å ha et ekstra fokus på fremover, sa ordenssjef i Fredrikstad-politiet, Inge Jensen til Fredrikstad blad før jul.

Flere pirattaxisjåfører har blitt dømt for brudd på yrkestransportloven de siste månedene, altså for å ha drevet persontransport uten løyve.

I Kristiansand ble en 28 år gammel mann i desember i fjor både bøtelagt med 18.000 kroner, fratatt førerkortet i et halvt år og dømt til inndragning av 20.000 kroner til statskassen. Retten fant det bevist at han over lengre tid hadde kjørt pirattaxi ved hjelp av Facebook.

Unndrar inntektsskatt

Politiet i Trondheim har jobbet sammen med taxinæringen og har den siste tiden siktet åtte personer for ulovlig persontransport i byen.

JAKTER PIRATSJÅFØRER: Anders Sunde-Eidem, leder for felles etterforskningsenhet i Trøndelag politidistrikt, sier politiet intensiverer arbeidet mot ulovlig piratvirksomhet. Foto: ØYVIND HERMSTAD/TV 2

– Når vi ser totaliteten på dette er det ingen tvil om at en slik virksomhet setter taxinæringen i fare, det unndras også store inntekter fra skatt, sier Anders Sunde-Eidem, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Trøndelag politidistrikt, til TV 2.

Sjåføren som hadde vært mest aktiv i Trondheim, hadde på noen få måneder kjørt inn 150.000 svarte kroner på pirattaxi-kjøring.

Sunde-Eide bekrefter at måten pirattaxi blir organisert på nå, er helt annerledes enn det var før.

– Tidligere så vi pirattaxiene mye tydeligere i bybildet, spesielt med at utestedene stengte. Måten de gjør det på nå via Facebook, gjør at pirattaxiene blir mye mindre synlige for politiet.

– Blir de vanskeligere å avsløre?

– Det gjør arbeidet vanskeligere, men vi har jo nå nye metoder for å avdekke denne type kriminell virksomhet, sier Sunde-Eidem.

Skattemyndighetene advarer

Skattemyndighetene samarbeider med politiet og NAV og har flere pågående saker med pirattaxisjåfører som nå kreves for ikke betalt skatt.

Kjører man pirattaxi for store beløp, risikerer man å få både lovens lange arm etter seg og måtte betale dyrt til skattemyndighetene.

– Dette er noen vi følger med på. Det er vanskelig å anslå noe beløp for hva som unndras, men blir man tatt kommer det krav om etterbetaling av skatt. Vi anmelder også saker direkte til politiet hvis beløpene er store, sier Øyvind Strømme, direktør for regionalavdelingen i Skatteetaten, til TV 2.

Strømme ber personer som bruker pirattaxier tenke på at de bidrar til ulovlig virksomhet, og advarer samtidig sjåførene:

– Muligheten for å bli tatt er absolutt til stede, sier Strømme.

Denne artikkelen er den første i en serie om pirattaxier i Norge.

Har du tips eller innspill om tematikken, ta gjerne kontakt med TV 2s reporter direkte på epost her.