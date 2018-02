Forrige uke skulle den gravide småbarnsmoren Randi Koksvik (37) ta bussen fra Kvadrat kjøpesenter i Sandnes.

Randi trillet barnevogna inn i leddbussen – og rakk ikke å sette vognen på plass og sette på bremsene før bussjåføren brått ga gass.

37-åringen, som er gravid i 6. måned, fikk vognen rett i magen.

– Bussjåføren bare kjørte ut fra holdeplassen, og jeg klarte å holde meg fast med én hånd mens jeg klamret meg til barnevogna med den andre. Jeg fikk håndtaket til vogna rett i magen, sier hun til TV 2.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

Satte seg med magesmerter

Så fort hun hadde samlet seg, ropte Randi til bussjåføren at han måtte passe på før han bare kjørte.

– Han svarte bare «ok». Jeg fikk satt meg, og det gjorde vondt i magen, sier Sandnes-kvinnen.

Da hun kom hjem, ringte hun til fødeavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus for å høre hva hun skulle gjøre.

Hun begynte å få såkalte kynnere, altså sammentrekninger i livmoren, og fryktet at noe var galt.

– Fødeavdelingen sa at jeg måtte komme rett inn. Mannen min kom hjem, og vi kjørte direkte dit. Der ble jeg værende i fem timer, sier hun.

FYLKESKOMMUNALT: Kolumbus AS har ansvar for den offentlige busstrafikken i Rogaland og for hurtigbåttrafikken i Ryfylke, mellom Byøyene og Stavanger og fra Haugesund til Utsira og Røvær. Foto: Elisabeth Tønnesen/Kolumbus AS

Legene fryktet morkakeløsning.

Morkaken er forbindelsen mellom moren og barnet. Norsk Helseinformatikk skriver at hvis denne forbindelsen opphører, opphører også tilførselen av livsviktig næring til fosteret, først og fremst oksygen som transporteres med blodet.

Randi måtte gjennom flere undersøkelser før hun fikk beskjed om at alt var ok med både henne og barnet.

Da hun kom hjem, sendte hun en mail til det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus AS.

– Jeg ville forsikre meg om at dette var en engangshendelse eller feil fra deres side, og for å finne ut av hvilke prosedyrer som gjelder for sjåfører, når risikogruppe-passasjerer ankommer bussen. Jeg ville vite om jeg trygt kunne ta bussen med barnevogn senere, som gravid, sier hun.

Beklaget først, men så...

I mailutvekslingen TV 2 har fått tilgang til, beklager Kolumbus kundeservice det inntrufne. Deretter sier de at den reisende selv har ansvaret.

I mailutvekslingen spør Randi selskapet om hva de interne retningslinjene deres innebærer når det er snakk om gravide og passasjerer med barnevogn.

Til svar får hun at Kolumbus' sjåfører må bruke sunn fornuft, og at de som hovedregel har lov til å kjøre ut fra holdeplassen før alle har satt seg, «men i et behagelig og forsvarlig tempo».

Randi spør om det da virkelig er trygt for henne å ta bussen som gravid og avhengig av barnevogn. Hun spør om hvem som hadde hatt ansvaret hvis saken endte med at hennes ufødte sønn døde.

Hun får til svar at kundeservice skal høre med selskapets driftsleder.

Deretter får hun dette svaret:

«Sjåføren har så vidt jeg vet ingen mulighet til å se hva som foregår rundt barnevognene. Så i den grad noen forventer at bussene ikke skal begynne å kjøre, må de gi beskjed om dette. Vi anser denne saken for avsluttet».

Ingen har signert e-posten.

Kolumbus: Legger seg langflate

Presseansvarlig i Kolumbus AS, Grethe Skundberg, sier til TV 2 at selskapet beklager det som har skjedd – og at sistnevnte mail aldri skulle ha blitt sendt.

– Sjåføren har ansvaret for passasjerene, og sjåføren har hjelpemidler for å kunne se om alle passasjerer er trygt på plass. Sjåførene går også jevnlig på kurs i dette, og det er beklagelig at denne feilen skjedde. Det er også beklagelig at kunden fikk dette svaret fra oss.

– Er det Kolumbus' driftsjef som svarer at kunden selv må gi beskjed til sjåføren om at han eller hun ikke skal begynne å kjøre?

– Det vet jeg ikke. Uansett har mailen gått ut fra Kolumbus, og det beklager vi. Kunden skulle ha fått et bedre svar enn dette.