– Vi er syv tenåringer som går på skole på ulike steder i Norge. Sammen driver vi vloggen «Stilljusthumans» på Snapchat, forteller Daniel Lunde (17) fra Stavanger til TV 2.

For de som ikke vet det, betyr altså vlogg en videoblogg. Vloggen handler om hvordan det er å være transseksuell, og alle som driver vloggen, er selv transseksuelle, forteller 17-åringen.

– Vi fikk mange spørsmål fra folk vi kjente om hvordan vi fant ut av at vi var transseksuelle, og andre spørsmål knyttet til transseksualitet. Da tenkte vi at vi kunne lage en blogg, hvor hele Norge kan få svar på sine spørsmål, sier Daniel.

– Viktig med riktig informasjon

Tenåringene som driver videobloggen har ansvar for Snapchat-kontoen på hver sin dag. Blant dem som bidrar er Sebastian Havnen Hoem (18) fra Molde, Kevin Hagenes (18) fra Bergen, Kasper (18) fra Nordland, Stella (19) fra Voss og Oscar André (14) fra Kapp i Oppland.

– Vi snakker for eksempel om ulike utfordringer ved det å være transseksuell. Eller hvordan venner og familie reagerte da vi fortalte dem det. Folk lurer på alt mulig. Kanskje er det noen som skal inn på Rikshospitalet, og da kan vloggen følge den personen gjennom dagen, sier Daniel.

Snapchat-kontoen ble startet for litt over et år siden. Daniel sier målgruppen ikke bare er dem som selv tror eller vet at de er transseksuelle.

Hva betyr det å være transseksuell? En person som identifiserer seg som transseksuell oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende har ved fødsel, basert på ytre genitalier. Dette har skapt uttrykk som å være født i feil kropp eller være en kvinne/mann fanget i en manns/kvinnes kropp. Transseksuelle vil gjerne ved hjelp av hormoner, kirurgi, sosiale og juridiske tilpasninger gjennomgå en overgang fra et kjønn til et annet. Noen transseksuelle ønsker imidlertid ikke å gjennomgå alle de mulige hormonelle og kirurgiske prosedyrene. Kilde: SNL.no

– Den er kanskje først og fremst for ungdom i skolealder. Det er mange ungdommer som tror de er trans, men som ikke har blitt støttet av familien. Men vloggen er også for de som bare er interesserte, og som vil vite mer om temaet, forklarer 17-åringen.

Tenåringene synes det er viktig at nordmenn får riktig informasjon om hva transseksualisme er. Selv har han hørt folk si ting som ikke stemmer.

– De kan si at det er lett å komme inn på Rikshospitalet, når det ikke stemmer. Vi føler ikke at nok mennesker har snakket offentlig om det å være transseksuell, og sagt hvordan det faktisk er. Mange nordmenn, kanskje særlig eldre, vet ikke hva transseksualisme egentlig er.

– Samfunnet må ta mer ansvar

Daniel og de andre som driver vloggen håper nå at alle som lurer på noe rundt transseksualisme, sender inn spørsmål på Snapchat. Leder for FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, synes det er flott at folk forteller sine historier.

– Generelt tenker jeg at mange finner glede i å høre andres historier, og det å finne ut av seg selv i fellesskap med andre. Samtidig er det viktig at det også kommer informasjon om transseksualitet på et mer strukturelt nivå, altså inn i skolen, og at det kommer et bedre helsetilbud, sier Endestad.

FRI-lederen ser gjerne at det kommer flere Snapchat-kontoer og blogger hvor folk forteller sine historier, men mener også at samfunnet må ta mer ansvar for at slik informasjon kommer ut.

Leder for FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad. Foto: FRI

– Det er ikke de som driver slike blogger sitt ansvar, selv om det er viktig at de gjør det.

Overlatt til seg selv

I likhet med tenåringene som driver Snapchat-bloggen, mener Endestad at det er for lite informasjon om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen.

– Mange kontakter oss fordi de ikke finner informasjon, eller ikke vet hva de kan stole på av informasjonen de finner på nett. Altfor mange er overlatt til seg selv.

Endestad sier enkelte offentlig synlige personer har sørget for mer oppmerksomhet og kunnskap om transpersoner, men at man fortsatt har et stykke å gå før holdningen i befolkningen endres.

– Først og fremst må man få mer informasjon inn i skolen. Det er kjempefint at tøffe ungdommer deler sine historier, men det er vårt felles ansvar at kunnskapen finnes andre steder.