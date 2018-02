Rømme, crème fraiche, kvarg, kesam, yoghurt, eller gresk yoghurt. Hva er forskjellen på alle disse melkeproduktene? Det har Matkontrollen undersøkt.

Tidligere konserveringsmetode

Judith Narvhus er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Hun er ekspert på syrnede melkeprodukter.

– Før i tiden syrnet man melk for å konservere melken, mens i dag gjør vi det fordi det gir oss så mange ulike spennende produkter som hver har sitt særpreg, sier hun til Matkontrollen.

Kvarg og kesam

Kvarg og kesam er akkurat det samme. Kesam er rett og slett egennavnet Tine har valgt å gi sine kvargprodukter. Men hva skiller da kvarg og yoghurt?

Narvhus forklarer at hovedforskjellen ligger i bakteriekulturen som er tilsatt i produktene. I kvarg er det tilsatt samme bakteriekultur som i rømme og crème fraiche, mens yoghurt er tilsatt såkalt yoghurtkultur.

Gresk og vanlig yoghurt

Narvhus sier at man i den greske yoghurten har fjernet noe av vannet. Dette gjøres ved siling eller ved bruk av en sentrifuge. Den greske yoghurten blir dermed mer konsentrert, og inneholder mer protein per gram enn "vanlig" yoghurt.

– Men det er en prosess som gjør yoghurten dyrere, og det skaper mye avfall, sier hun.

Rømme og crème fraiche

Noen tror crème fraiche er sunnere enn rømme, men slik er det ikke.

Rømme og creme fraiche er nesten identiske produkter, men én viktig ting skiller dem. Foto: Siran Øzalp Yildirim.

Narvhus forteller at produktene egentlig er helt like. De inneholder akkurat de samme ingrediensene.

– Man kan si at den store forskjellen er at rømme bruker du til kalde produkter og creme fraiche bruker du i varme retter, sier hun.

Både seterrømme og vanlig creme fraiche inneholder 35 prosent fett. Forskjellen ligger i homogeniseringen. De to produktene utsettes for ulikt nivå av trykk. Denne prosessen gjør at creme fraiche tåler å bli varmet opp uten å skille seg, mens rømme egner seg best servert kaldt.

– De er ganske like, men ikke helt like, sier Narvhus.