Et par fra Texas i USA fikk nylig oppleve et svært følelsesladd og kjærlighetsfylt øyeblikk.

Under et «tegn og gjett»-spill forsøkte Berkley Cade å få kjæresten Tori Monaco til å gjette at hun illustrerte et frieri. Planen var å gå ned på kne når kjæresten gjettet hva som var i ferd med å skje.

Begivenheten ble fanget på et videoklipp som paret har delt på Twitter.

«En kvinne? En person? Et par?» gjetter Monaco mens kjæresten tegner.

Dobbelt frieri

Men i stedet for å gjette at Cade forsøker å stille det store spørsmålet, kan man se at Monaco selv setter seg ned på kne. Hun åpner opp boksen med en ring – og det doble frieriet blir et faktum.

Double proposal playing Pictionary 😭 so amazing & I’m so happy for you 2💖 this was so perfect 😭😍 @BerkleyCade @Toorriiiiiiiiii pic.twitter.com/uG7R5UIQNm — Sydney (@33_Syd) 11. februar 2018

Til nettstedet BuzzFeed forteller paret at Cade kjøpte ringen allerede for fire måneder siden, og begynte planleggingen av frieriet. Sammen med moren sin bestemte hun at det ville være perfekt å fri under et familiebesøk i Washington.

Det hun ikke visste, var at Monaco hadde planlagt å fri til henne under akkurat det samme besøket.

Monaco sier hun ble overbevist om at Cade visste at hun hadde planlagt å fri da hun så hva kjæresten forsøkte å tegne. På tegnearket dukket det opp både et hjerte og to personer.

– Det kunne bare ikke stemme at hun også skulle fri. Så da jeg gikk ned på kne og hun ble helt stum, planla jeg å holde en liten tale. Men i stedet drar hun også frem en ring. Jeg måtte le av tilfeldigheten, gråte av glede og ble utrolig sjokkert over at noe så perfekt skjedde meg, sier Monaco.

Går viralt

Til BuzzFeed sier Monaco at de to umiddelbart falt for hverandre da de møttes.

– Ingen av oss hadde vært i et likekjønnet forhold før, så vi ble overveldet av at vi umiddelbart ble knyttet sammen og fant den lykken vi hadde lett etter, sier hun.

Twitter-videoen av det utrolige frieriet er sett og delt av flere titusener. Og de nyforlovede paret avslører at bryllupet skal stå i september neste år.