Trebarnsmor Kristin Sofie Waldum-Grevbo reagerte på sønnens beskrivelse av matpausen på skolen.

For sønnen fortalte at TVen ofte ble satt på når det var tid for matpause på skolen.

Én dag fikk elevene beskjed om at dersom de snakket sammen under lunsjen, ville barna bli sendt på gangen.

– Jeg tror ikke det er helt vanlig praksis å bli sendt ut på gangen, sier mamma, Waldum-Grevbo.

Saken ble først omtalt av NRK.

Avledningsmanøver

Waldum-Grevbo, som også leder Landsgruppen av Helsesøstre NSF, etterlyste debatt rundt tematikken. Dermed skrev hun et leserinnlegg til Dagsavisen.

Responsen fra foreldre som også er kritiske til ordningen, var stor.

– Mitt poeng er at jeg opplever at vi i større og større grad bruker skjermen som en avledningsmanøver ovenfor barn i flere sammenhenger. Nå også mens det er matpause på skolen. Jeg er jo opptatt av at måltidet er en fin mulighet for prat og samtale, sier hun.

Kai Eirik Espedal er lærer i 3. klasse på Nordpolen skole i Oslo. Dette er ikke skolen hvor sønnen til Waldum-Grevbo går på, men også han bruker TVen som en del av matpausen.

Matpausen på 30 minutter inneholder flere momenter.

Han forteller at han leser de første ti minuttene, for så å sette på «Supernytt», som er nyheter for barn. Dette programmet varer i åtte minutter. Etterpå diskuterer de gjerne det de nettopp har sett.

– Jeg vil si skjermen er ganske viktig for at de skal få den roen de trenger til å spise. For meg fungerer det veldig godt å lese, men en halvtime med lesing er veldig lenge. Og det å sitte tjuefem barn sammen i et lite rom er ganske trangt. Så det blir fort veldig mye bråk når man skal prate, forteller han på God morgen Norge.

Se hele innslaget i videovinduet øverst i artikkelen.

Har ikke rammene som trengs

Waldum-Grevbo mener at måltider er en fin arena for sosial trening og etablering av vennskap – og at dette går tapt når TVen settes på.

– Barn jeg har snakket med påpeker selv at når de spiser og prater sammen, kan de bli bedre kjent med hverandre. Det er en del elever som ikke synes at det er så lett å få kontakt med andre i friminuttene. Dersom de er i grupper og litt mer organisert kan det være lettere å få i gang den samtalen, mener helsesøsteren.

Espedal mener at barneskolelærere ikke har rammene som trengs for å gjennomføre en hel matpause med bare snakk og sosialisering – samtidig som man også skal ha matro.

– Én elev vil kanskje ikke snakke med den som sitter ved siden av seg. Han vil snakke med han som sitter på andre siden, så han roper. Og når alle sitter og roper slik, kan det bli ganske mye støy, forteller læreren.

Han mener barna får nok sosialisering i løpet av en skoledag.

Barna vil ha skjerm

Men det er ikke bare sosialiseringen Waldum-Grevbo er redd skal gå tapt. Hun synes at programmene som Espedal viser er bra, men at skjerm og mat er en dårlig kombinasjon.

– Mange foreldre forteller at barna kommer hjem med fulle matpakker fordi de rett og slett glemmer å spise. Man klarer kanskje ikke å kjenne etter om man er sulten eller mett heller. Barn trenger å lære å kjenne etter når de er mette, mener Waldum-Grevbo.

Men her er læreren uenig.

– Jeg tror det alltid vil komme hjem unger som ikke har spist opp all maten sin. Dersom det er noe på skjermen så kan jeg gå rundt og minne de på om å huske å spise. Det er ikke sikkert jeg kan det dersom jeg leser høyt.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne ha sittet sammen med mine elever og spise min matpakke, men det går ikke, legger han til.

Når det kommer til hva barna selv vil, er Espeland klar på hva hans erfaringer er.

– Mine elever vil veldig gjerne se på noe. De vil helst se på skjerm hele tiden, og det er en utfordring. Vi prøver å få lest så mye som mulig, men jeg tror at i min klasse så ville 90 prosent valgt skjermen.