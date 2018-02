Duncan Robb fra Chesterfield i England skulle nylig overraske kjæresten sin med konsertbilletter, men det gikk ifølge The Mirror ikke akkurat etter planen.

Duncan var sikker på at han hadde sikret seg råbillige billetter til kjærestens yndlingsband, Red Hot Chili Peppers, sin konsert i Belfast 10. februar.

Han stusset litt på at billettene var så rimelige, men tenkte at han bare hadde flaks. Derfor bestilte han både konsert- og flybilletter til dem begge.

– Da jeg klikket meg inn og fikk billetter på rad Q for 30 pund hver, tenkte jeg at det var et kupp, og at det nok ikke var mange billetter igjen, så jeg bestilte dem med en gang. Jeg så at datoen var 10. februar, så jeg tenkte at jeg kunne gjøre det til en valentineshelg – to fluer i én smekk, sier han.

Forrige uke skulle Duncan og kjæresten finne ut hvem som skulle varme opp på konserten.

Det viste seg å være svært vanskelig.

Verdens beste sekkepipeband

– Kjæresten min ville sjekke hvem som varmet opp for bandet, men hun fant ingen informasjon om at bandet skulle komme til Belfast, sier han.

Det var en god grunn til dette – for Red Hot Chili Peppers skulle faktisk ikke til Belfast.

Det skulle derimot Red Hot Chilli Pipers.

Duncan hadde altså kjøpt billetter til Red Hot Chilli Pipers, som etter eget utsagn er «det mest berømte sekkepipebandet i verden».

VERDENS MEST BERØMTE SEKKEPIPEBAND: Slik beskriver Red Hot Chilli Pipers seg selv på sine nettsider. Foto: Skjermdump

Sekkpiper med attitude

På sine nettsider skriver bandet at de har «sekkepiper med attitude, trommer med en skotsk aksent, og et show så hett at det kommer med en egen helseadvarsel».

Sekkepipebandet har store – og svært varierte – coversanger på repertoaret, som for eksempel «We Will Rock You», «Everybody Dance Now» og «Eye Of The Tiger».

– Jeg gråter

På Twitter har Duncan lagt ut skjermdumper fra meldingsutvekslingen med kjæresten etter at de oppdaget hvem de skulle på konsert med, og mange ler av kjempetabben.

I skrivende stund har 7000 trykket 'like' på disse skjermdumpene:

IKKE RED HOT CHILI PEPPERS: Slik ser noen av meldingene Duncans kjæreste sendte ham etter å ha oppdaget tabben. Foto: Duncan Robb/Twitter IKKE TULL: Duncan visste nok ikke helt hva han skulle si da han skjønte hvilket band han hadde kjøpt billetter til. Foto: Duncan Robb/Twitter

Dro på konserten

Til tross for at det ikke akkurat var en sekkepipekonsert paret hadde sett for seg skulle være ramme for valentineshelgen deres, bestemte de seg for å reise likevel.

Tirsdag delte Duncan videoer og bilder fra Red Hot Chilli Pipers-konserten på Twitter.

«Til alle som er interessert i hva Red Hot Chilli Pipers høres ut som (og til den sinte «dette skjedde ikke»-mobben): Her er en video fra plassene våre», lyder meldingen Duncan la ut onsdag.

For anybody interested in what the Red Hot Chilli Pipers sound like (and for the angry “didnt happen” mob ) here’s a video from our seats x pic.twitter.com/gIoymZ3xGW — Duncan Robb (@Dunc_Cfc) 13. februar 2018

Forveksles ofte

FUNKROCK: Det går hett for seg når Red Hot Chili Peppers opptrer. Her er de på Orange scene under Roskildefestivalen i 2016 Foto: AFP

Red Hot Chilli Pipers' manager Douglas Gillespie sier til Newsweek at dette ikke er første gang konsertgjengere blander dem med det noe større rockebandet.

– Vi sørger alltid for at det er kilter og sekkepiper når vi reklamerer for konserter. Vi vil aldri utgi oss for å være Red Hot Chili Peppers. Vi respekterer dem altfor høyt, sier han.

På spørsmål fra en person på Twitter om Duncan likte konserten, svarer han dette:

– Det var en opplevelse. Haha. Jeg kunne nesten ikke tro utvalget av sanger de kunne spille!