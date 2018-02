Over 900.000 har skrevet under på oppropet «Fjern den nye Snapchat-oppdateringen» på Change.org.

Snapchat er i hardt vær etter at de forrige uke rullet ut sin nyeste oppdatering.

The Guardian skriver at én av de mange endringene mange brukere krever, er Snapchats såkalte «stories».

Mens man før kunne skille mellom en personlig melding eller bilde fra en venn, og en «story» som ble lagt ut for alle, ser en «story» nå ut som en personlig melding.

Dette har fått flere brukere til å laste ned en såkalte VPN-apper for å «lure» smarttelefonen og få tilbake Snapchat slik det var før oppdateringen.

«Det er et generelt nivå av irritasjon blant brukerne, og mange har bestemt seg for en VPN-app, eller som bruker risikable apper eller innstillinger, for å gå tilbake til gamle Snapchat, siden det er så irriterende denne nye oppdateringen har blitt», skriver australieren Nic Rumsey, som står bak underskriftskampanjen.

Svært mange har også latt sin vrede gå ut over anmeldelser av appen i App Store og Google Play Store, og gitt Snapchat terningkast én.

I skrivende stund har Snapchat 2,2 stjerner av 5 mulige i App Store.

Gjør ingen forandringer

Til tross for at svært mange misliker den nye oppdateringen, har ikke Snapchat tenkt å endre layout med det første.

– Oppdateringer så store som denne kan ta litt tid å venne seg til, men vi håper at brukerne blir glade for den når de først blir vante til den, sier en talsperson for selskapet til The Guardian.

Hadde fokus på brukervennlighet

Da Snapchat i slutten av november presenterte oppdateringen, fokuserte de på nettopp brukervennlighet.

– Frem til nå har de sosiale medier alltid blandet bilder og videoer fra vennene dine med innhold fra utgivere og skapere. Det nye Snapchat adskiller «sosial» fra «media», sa de i en presentasjonsvideo.