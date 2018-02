Den amerikanske læreren Jocelyn Morffi har mistet jobben etter at hun i januar giftet seg med en kvinne.

Miami Herald skriver at foreldre og elever ved skolen Sts. Peter and Paul Catholic School i Miami i Florida raser mot skolens avgjørelse.

Siden 2015 har det vært lovlig for personer av samme kjønn å gifte seg i alle amerikanske stater, men Florida har ingen lov som forbyr diskriminering basert på seksuell orientering.

Frem til onsdag forrige uke underviste Jocelyn elevene i 1. klasse ved den katolske skolen.

ARBEIDSLØS: Jocelyn Morffi er nå på jobbjakt etter at hun fikk sparken fra den katolske skolen. Foto: Jocelyn Moffi/Facebook

Skyldig i kjærlighet

Jocelyn hadde jobbet på skolen i syv år da hun plutselig fikk sparken, etter at skoleledelsen fikk høre at hun forrige helg giftet seg med kjæresten gjennom flere år, Natasha Hass.

Jocelyn delte stolt bryllupsbildene på Facebook forrige tirsdag, men det skulle vise seg å få store konsekvensene.

Dagen etter fikk hun beskjed om at hun hadde fått sparken.

«Forrige helg giftet jeg meg med mitt livs kjærlighet, og resultatet ble at jeg dessverre ble sparket fra jobben», skriver Jocelyn på Instagram.

Hun har brukt hashtaggen #GuiltyOfLove, altså #SkyldigIKjærlighet.

«I deres øyne er jeg ikke den rette typen katolikk på grunn av mitt valg av partner», skriver hun videre.

– Behandlet om en kriminell

Oppsigelsen har vakt sterke reaksjoner, og fredag møtte 20 foreldre opp på skolen for å få svar på hva som har skjedd. Flere truet med å ta barna ut av skolen.

– Vi er ekstremt sinte. De behandlet henne som en kriminell. De lot henne ikke engang hente tingene sine i klasserommet, sier en av foreldrene, Cintia Cini, til nettstedet.

Hun sier at den eneste bekymringen foreldrene har, er hvordan lærerne ved skolen underviser barna.

– Denne kvinnen er en av de beste, sier hun.

Mary Ross Agosta er talsperson for skolen, og hun både bekrefter og forsvarer oppsigelsen.

Viser til «spirituell utvikling»

Hun mener at en lærer på en katolsk skole må forstå ansvaret han eller hun har for barnas spirituelle utvikling.

Skoleledelsen mener at Jocelyn ved å gifte seg med en kvinne, brøt arbeidskontrakten.

– Som lærer på en katolsk skole, har man delvis ansvar for barna spirituelle utvikling. Man er nødt til å forstå at det er retningslinjer og prosedyrer i enhver virksomhet, institusjon og organisasjon, samt tradisjoner og prinsipper. Hvis noen over tid faller utenfor denne kontrakten, har vi ikke andre muligheter, sier hun.

LGBT-samfunn rystet

Også LGBT-grupperinger raser mot avgjørelsen, og lederen av SAVE i Florida, Tony Lima, sier at han er rystet over at noe som dette kan skje i 2018.

– Det er viktig å fortsette å opplyse samfunnet vårt om at noe slikt fortsatt skjer i vår tid. Men det er enda viktigere å beskytte mot dette med en lovgivning, sier han.