Premier League ruller for fullt igjen denne helgen, og ett av oppgjørene som får flest øyne rettet mot seg er gigantduellen mellom Manchester United og Chelsea søndag.

Old Trafford huser lagene som forut for runden er nummer to og fire i Premier League, og i en sesong der toppkamp etter toppkamp til nå har gitt oss gåsehudopplevelser, er det bare å være på vakt igjen når det smeller søndag.

Se parodi på telefonsamtale mellom José Mourinho og Antonio Conte fra forrige episode av Premier Leaks i videovinduet øverst!

Forut for storoppgjøret har TV 2s Premier League-kommentator og ekspert Simen Stamsø Møller blitt utfordret til å svare på fem spørsmål om oppgjøret, som blir det 22. innbyrdes oppgjøret mellom topp-seks lagene denne sesongen.

I løpet av de første 21 er det blitt scoret hele 65 mål, et snitt på over tre, men akkurat disse to lagene er ikke dem som har stått for flest målfester.

– Hva kan vi forvente av søndagens kamp, og hva blir utslagsgivende i duellen mellom Mourinho og Conte??

– Jeg forventer ikke noe fyrverkeri. Det blir sjelden kamikaze-fotball fra lagene til Antonio Conte og José Mourinho. Derimot forventer jeg en dønn jevn kamp der individuell klasse eller en dommeravgjørelse avgjør. For Chelsea er Eden Hazard i slag. Hvis han får spille sammen med Alvaro Morata, blir det veldig mye å håndtere for United. Da må de nok håpe på at David De Gea er i sitt sedvanlige umulige hjørne, sier Stamsø Møller.

Begge de to kamphanene har spilt seks kamper mot de andre lagene som er regnet for å være ligaens seks store, og det foregående møtet dem imellom endte med 1-0-seier - etter scoring fra nettopp Morata - i november. Snittet for både Manchester Uniteds og Chelseas toppkamper er faktisk så «lavt» som 1,83 mål per kamp.

Manchester United og Chelseas resultater mot topp seks: Liverpool-Man Utd 0-0

Man Utd-Tottenham 1-0

Chelsea-Man Utd 1-0

Arsenal-Man Utd 1-3

Man Utd-Man City 1-2

Tottenham-Man Utd 2-0 Chelsea-Man City 0-1

Liverpool-Chelsea 1-1



Tottenham-Chelsea 1-2



Chelsea-Arsenal 0-0



Chelsea-Man Utd 1-0



Arsenal-Chelsea 2-2

– Hvorfor er det færre mål i de toppkampene disse to lagene spiller, sammenlignet med de andre topplagene?

– Både Mourinho og Conte er veldig grundige på detaljer, hvor spillerne skal plassere seg og bevege seg for å gjøre det vanskeligst mulige for motstanderne. Dette kommer godt med defensivt, men da blir det ikke alltid så mye show framover, sier TV 2s ekspert.

Til tross for at begge lagene er helt i toppen av tabellen, og de to også har ledet Chelsea til ligatitler i to av de siste tre Premier League-sesongene, er det blant managerne i England som det diskuteres mest rundt. Conte skal ifølge ryktene være svært nær å miste jobben, mens Mourinho fremdeles har mange kritikere i sin andre Manchester United-sesong.

– Dette er to av de siste tre managerne som har vunnet Premier League. Får de for lite skryt?

– Mitt inntrykk er at Conte og Mourinho får omtrent så mye hyllest de fortjener fra omgivelsene. Conte har fått til mer enn Mourinho i klubbene de er i nå, og så lenge Manchester United ikke er bedre enn de er nå for tiden synes jeg ikke Mourinho skal løftes fram veldig. Hvis klubben og spillerne backer ham hundre prosent, kan han ta United til topps igjen, men foreløpig er det en vei fram dit, sier Stamsø Møller.

Øvrige toppkamper denne sesongen: Man City-Liverpool 5-0

Liverpool-Arsenal 4-0

Tottenham-Liverpool 4-1

Arsenal-Liverpool 3-3

Liverpool-Tottenham 2-2

Man City-Arsenal 3-1

Man City-Tottenham 4-1

Liverpool-Man City 4-3

Arsenal-Tottenham 2-0

Tottenham-Arsenal 1-0 Snitt: 4,3 mål per kamp

Forut for søndagens batalje har Manchester United 56 poeng og Chelsea 53, men i en tøff innspurt er skal de også møte ytterligere tre andre topplag. Liverpool og Tottenham har til sammenligning kun to kamper hver igjen mot andre topp-seks lag.

– Flere av de andre topplagene har i utgangspunktet lettere kampprogram enn disse to. Hvor utslagsgivende vil søndagens resultat være i kampen om CL-plass?

– Vinneren i søndagens kamp setter seg i en fantastisk posisjon til å ta en Champions League-plass. Men det vil langt fra være kjørt for en eventuell taper, sier Stamsø Møller.

Dersom resultatene går i hjemmelagets disfavør i helgen, er de røde djevlene kun ett poeng foran 5. plassen når ti kamper gjenstår av sesongen.

– Mange virket en stund å være sikre på at Manchester United «i hvert fall kom til å bli nummer to bak Manchester City». Hva taler for/imot at de skal havne utenfor topp fire for andre sesong på rad?

– Nå er det såpass få kamper igjen at marginer, flaks/uflaks og skader kan vippe det for og i mot alle de fire lagene bak Manchester City. Tottenham er nummer fem, men er det nest beste laget i ligaen. Arsenal ser akterutseilte ut, avslutter Stamsø Møller.

Gjenstående toppkamper denne sesongen: Man Utd-Chelsea 25. februar



Arsenal-Man City, 1. mars



Man City-Chelsea, 4. mars



Man Utd-Liverpool, 10. mars



Chelsea-Tottenham, 1. april



Man City-Man Utd, 7. april



Tottenham-Man City, 14. april



Man Utd-Arsenal, 28. april



Chelsea-Liverpool, 5. mai

