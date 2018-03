HIV-positive Matt Chappell fra San Francisco har gått på de sterkeste aids-medisinene i over ti år. Men kroppen hans ble stadig svakere. Men i 2014 fikk han muligheten til å være med på noe nytt.

Fjernet gen

Leger tok noe av blodet hans, fjernet et gen i cellene for å hjelpe dem å motstå HIV, og førte disse «redigerte» blodcellene tilbake i kroppen hans.

Så langt har denne genterapien snudd livet til Matt på hodet.

– Jeg har ikke trengt medisiner på tre og et halvt år, sier han til nyhetsbyrået AP.

Han klarte å holde HIV-viruset i sjakk, selv gjennom en hard kreftbehandling som tok knekken på immunforsvaret hans i fjor.

Rask utvikling

Forskere bruker resultatene fra Matts behandling for å perfeksjonere genterapi i behandling av HIV-positive. Ikke alle er like heldige som Matt. De fleste må fortsette med noe medisinering for å holde HIV-viruset under kontroll også etter genterapibehandling.

Da Matt Chappell fikk kreft i fjor, ble immunforsvaret hans satt skikkelig på prøve. Til tross for cellegift kom ikke det aktive HIV-viruset tilbake. (AP Photo/Jeff Chiu) Foto: Jeff Chiu

– Genterapi-teknologien utvikler seg veldig fort, sier doktor Otto Yan fra aids-instituttet på UCLA.

Dagens aidsmedisiner fungerer veldig bra for de aller fleste, og man kan leve gode lange liv med HIV-viruset uten å utvikle aids. Men for den lille gruppen som ikke responderer bra på medisiner, kan genterapi gi nytt håp.

– Dette er modige innovative teknikker, og målet er å kunne helbrede folk, sier doktor Anthony Fauci ved det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer i USA.

Lærte mye av kurert mann

Man kjenner kun til ett tilfelle der en person har blitt kurert for HIV-viruset.

Denne mannen fikk en celletransplantasjon fra en donor med naturlig immunitet mot HIV-viruset. Immuniteten kom av at donoren manglet et vanlig gen som fungerer som en døråpner for at HIV kan infisere T-cellene, som er kroppens vaktsystem i blodet.

Transplantasjonen ga mottakeren beskyttelse, men denne prosedyren kan ikke brukes som standardbehandling fordi det både er for risikabelt og for komplisert. Istedet har forskere fokusert på å endre pasientens egne celler i genterapi.

– Det virker. T-cellene blir endret. Men det virker ikke bra nok. De redigerte T-cellene er i midretall, og de uredigerte T-cellene kan fremdeles blir infisert, sier doktor Sandy Macrae.

Håper på kur

Behandling med redigerte celler er på forsøksstadiet. Ulike tilnærmingsmåter blir brukt: Man utforsker bruk av stamceller, som kan produsere flere redigerte T-celler. Man bruker redigerte celler i kombinasjon med medisiner, og forskere ved University of Pennsylvania forsøker å legge til et gen i T-cellene som skal gjenkjenne og drepe HIV-viruset. Dette er en behandling inspirert av genterapi innen kreftbehandling.

Målet til alle metodene er å bli kvitt all HIV-virus som ligger latent i kroppen, slik at ikke viruset kommer tilbake når man slutter på medisiner, slik som det foreløpig ser ut som i Matt Chappells tilfelle.

– Hvis vi skal kurere HIV, er dette måten det kan skje på, sier Chappells lege, Christopher Schiessl, ved One Medical i San Francisco.