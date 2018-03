– Det var noen interessenter i her i Norge også, men det ble med praten, og så skulle man tenke på det. Men hverken pratingen eller tenkingen utløste noe salg. Så da måtte jeg vurdere andre alternativer.

– Ettersom denne bilen er såpass spesiell, var det da naturlig å titte til utlandet for å lufte interessen der, sier Erik Grøndal fra Røyken.

Som sagt – så gjort. For å gjøre en lang historie veldig kort: Erik solgte den mintgrønne Porsche 911-en til en pris langt over det norske interessenter var villige til å betale.

Tjente over 700.000 ekstra

– Ja, her i Norge hadde jeg bilen til salgs for 234.000 euro (Ca. 2,3 millioner) som var selvkost. Tidlig i februar ble den solgt for 305.000 euro (ca. 3 millioner kroner) + moms og salær. Dermed endte det på rundt 3,5 millioner kroner på auksjonen i Paris, sier Erik.

– Akkurat den dagen falt det 15 centimeter nysnø i Paris og dagen før opplevde vi et lite børskrakk. Alle verdens børser falt brått og plutselig. Hadde ikke disse to tingene skjedd, så tror jeg faktisk vi kunne fått enda mer for den. Det var jo litt synd, men alt i alt er jeg er godt fornøyd, selv om jeg gjerne hadde sett at denne bilen hadde blitt i Norge, legger han til.

– Er norske bilkjøpere for gjerrige synes du?

– Neeei ... Jeg synes faktisk ikke det, men jeg har hørt at andre mener det, sier Erik etter å ha tenkt seg om en liten stund.

– Vi er et spesielt marked vet du. Bare fem millioner mennesker gjør det vanskelig med spesielle biler. Det blir rett og slett for få potensielle kjøpere. Vi må heller ikke glemme at vi her langt mot nord faktisk må la bilen stå inne halve året, mens man i andre deler av verden kan bruke hobbybilen året rundt og ofte i godt og varmt klima.

– Dette bidrar nok også til at mange velger å investere i fast eiendom fremfor spesielle biler og båter. Akkurat denne bilen gikk til en samler i USA. Jeg blir ikke veldig overrasket om den dukker opp igjen på en ny auksjon om ikke så veldig lenge, sier Erik.

Veldig spesiell bil

– Bilen du solgte var også mildt sagt spesiell og noe helt annet enn en vanlig Porsche 911. Kan du forklare hva denne bilen egentlig er?

– Dette er en 1988-modell RUF CTR Clubsport, en av seks kjente og den eneste i denne fargen. Bilen bygger i utgangspunktet på en 1988-modell 911 3,2 Carerra og har i motsetning til en vanlig 911 Turbo et smalere karrosseri.

– 3,2 liters motoren har fått ny sylindersats og er nå på 3,4 liter, den har fått påmontert to beist av noen turboer, intercoolere, nytt tenningsanlegg og oppgradert innsprøyting fra Bosch, slik i grove trekk. 469 hestekrefter yter den etter at "kirurgene" hos RUF har gjort sitt, forklarer Erik ivrig.

– Selvfølgelig er bremser og understell tilpasset de høyere ytelsene. Dører og luker er byttet ut med ditto i aluminium, og støtfangere foran og bak, samt frontspoileren er erstattet med lettere og mer aerodynamiske saker, det samme er de smidde felgene.

– Dette var verdens raskeste bil i 1987, med en toppfart på 341 km/t. Lavere vekt, bedre aerodynamikk og mer effekt var den svært effektive oppskriften RUF brukte da de bygde disse, sier Erik.

Stor interesse

– Hvordan var interessen for en slik bil ute i Europa da?

– Du, den var overraskende stor. Bilen ble solgt på RM Sothebys auksjon og selv i det gode selskapet der, vakte den stor oppsikt. Vi hadde også på forhånd fått beskjed fra auksjonshuset om at interessen trolig ville bli stor.

– Vi tok derfor en råsjans og la den ut uten noen minstepris. Man sparer en del på det, men vi kunne jo risikert at den hadde gått for 100.000 euro, så jeg innrømmer at jeg var litt, men veldig, veldig spent da det braket løs.

– Utropprisen var bare 100 euro og det var helt stille i salen. Lenge. Det var i alle fall slik det føltes. Ikke ett bud. Ikke en lyd. Bare stillhet.

I overkant spennende ...

– Der og da lurte jeg i Helv .... på hva jeg hadde stelt i stand. Jeg snudde meg og så fire karer i hektisk telefonsamtale opp på et podium og tenkte: Yes!

– Så begynte budene å komme. Det var fire telefon-budgivere og tre – fire i salen som bød. Etter to minutter var vi oppe i 200.000 euro. Så gikk det tregere og stoppet litt opp på 280.000. Etter seks og et halvt minutt som er lenge på en slik auksjon, var det hele over på 305.000 euro, og jeg kunne begynne å puste igjen avslutter en fornøyd Erik Grøndal med et stort smil.

Erik er daglig leder for Motorcentret i Asker og er vant til å omgås fine biler. Han ser ikke bort i at det kan bli flere bilsalg som dette.

– Nervepirrende, spennende, gøy og innbringende, oppsummerer Erik auksjonen og salget av den unike RUF Porschen.

