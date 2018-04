Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei, Benny! Vi nordmenn er jo flokkdyr når det gjelder bil. Nå kjøper alle SUV, også de som har mange barn og bagasje nok til at de trolig ville vært bedre tjent med en flerbruksbil. De få som fortsatt kjøper slike biler går jo også i flokk, det er Touran eller S-Max det går i.

Jeg har i det siste sett på en Renault Grand Scenic, nærmere bestemt av 2009-2016-utgaven. For meg ser dette ut som en romslig og fin familiebil, særlig etter den siste faceliften i 2013. Sju seter, dobbelklutch-automat og en haug av utstyr til en billig penge. Topputgaven av disse må da ha kostet nærmere 400.000 da de var nye? Nå får du de helt nede i 150.000 for tre-fire år gamle biler.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være et godt familiebil kjøp. Og at grunnen til det vanvittige verditapet er et dårlig rykte som det ikke lenger er grunnlag for, og den nevnte flokkmentaliteten. Dekra-statistikken sier jo at disse har god teknisk kvalitet.

Tar jeg feil? Gjør jeg noe dumt om jeg kjøper en slik topputstyrt 2014-modell, så lenge jeg er klar over at den ikke blir lett å selge igjen? Hilsen Albert

Benny svarer:

Det er allerede over 20 år siden Renault lanserte sin supersmarte kompakte flerbruksbil Scenic, det gjorde de i 1996.

Det var en bil som bød på overraskende mange smarte og fleksible løsninger, sammen med god plass. Alt innpakket i et den gang moderne, pent og litt annerledes design. Bilen var rett og slett smått genial – og i tillegg var prisen hyggelig. Den ble da også en stor suksess for den franske bilprodusenten, over hele Europa.

Siden har dette med fleksibilitet, mye utstyr, smarte løsninger til en grei pris vært Scenics greie og er det fortsatt. Det kom også en lang utgave av bilen, med sju sitteplasser, kalt Grand Scenic. Det er den du har sett på. Det er også tredje generasjon av familiebilen. En helt ny kom i 2017.

Elektronikk-spøkelse

Tidlige generasjoner av Scenic/Grand Scenic har hatt en del elektronikkproblemer. Dessverre styrer ikke tredje generasjon unna dette heller. Spøkende elektronikk med feil som kommer og går – og som dermed er vanskelige å finne, er der fortsatt.

Det man bør sjekke ekstra nøye før kjøp er: De elektriske vindusheisene, takluken og bakluke-åpneren. Feil på nøkkelkortet, som erstatter tenningslåsen forekommer også, samt feil på det elektriske håndbrekket. De to sistnevnte feilene gjør at man ikke får kjørt bilen.

Feil på registerkjede / reim forekommer også. Noen ganger med dyrt motorhavari som følge. I tillegg bør man jo så klart sjekke vanlige slitedeler som bremser, forstilling og hjuloppheng og som alltid; servicehistorikken.

Renault Grand Scenic er en skikkelig smart familiebil som aldri slo helt an i Norge.

Grand Scenic er forsatt veldig mye bil for pengene, men det er som du forstår en god del ting å se opp for før kjøp. Det bør også nevnes at de to bakerste setene ikke er for voksne. Der er det trangt og med disse i bruk forsvinner mye av bagasjeplassen. Men om man bruker den som 5-seter derimot har man god plass. Da rommer bagasjerommet 564 liter og om man tar bort alle setene snakker vi 2063 liter. Nesten varebil!

God komfort og mye lys

Baksetene kan forskyves separat og bilen har genialt mange smårom for oppbevaring og klappbord på forseteryggen og mange muligheter for strømtilkobling etc. Barna vil nok elske den. Mens både voksne og barn kan glede seg over god komfort og store vindusflater med godt utsyn og mye lys inn.

En av grunnen til at du får denne fleksible bilen så billig er at biltypen aldri slo helt an i Norge, kanskje med unntak av VW Touran og Ford S-Max, som du nevner. Vi nordmenn skulle jo ha SUV, dette sammen med ikke den aller neste kvaliteten og dertil rykte, gjør at du kan få disse skikkelig billig nå.

Går du for en Grand Scenic kan jeg ikke love deg et helt problemfritt bilhold, men jeg kan love deg en veldig smart bil for lite penger.

