Leon Roberts (37) og Jade Muzoka (27) ble nylig erklært skyldige i bedrageri i Southern Derbyshire Magistrates' Court i den engelske byen Derby.

I 2016 krevde paret 33.000 kroner i erstatning fra reiseselskapet Thomson, som nå heter TUI, etter at de angivelig ble matforgiftet under en reise til Belek i Tyrkia.

Det hele var løgn, og det var ifølge The Telegraph Roberts og Muzoka, som ikke lenger er sammen, som selv avslørte løgnen på Facebook.

Vil sette et eksempel

I en tidligere høring har 37-åringen og 27-åringen innrømmet å med vilje ha forsøkt å lure selskapet.

NYTER VARMEN: Leon Roberts og Jade Muzoka poserer på et av de mange Facebook-bildene som avslørte dem. Foto: Politiet

De to risikerer nå tre års fengsel på grunn av det dommer Jonathan Taffe frykter kan utløse en «tsunami av falske anklager».

I retten uttalte Taffe at han ønsker å sette et eksempel for å unngå at andre reisende lyver om sykdom – og for at de som virkelig blir syke skal bli trodd.

– Dette er et reelt problem for reiseselskapene. Utgiftene blir utvilsomt videreført til ærlige mennesker, mens andre som blir syke under sine ferier blir møtt med skepsis, uttalte dommeren i retten.

Avslørt av sosiale medier

Til tross for at Roberts og Muzoka trakk anklagen og erstatningskravet mot TUI etter at reiseselskapet tok til motmæle, har TUI valgt å rettsforfølge paret.

– Fakta er at paret har nytt en ferie på et resort i juli 2015. Ferien har forløpt seg problemfritt, uten helsemessige klager. Bilder på sosiale medier har gjort det klart at paret har hatt det fint, sier Tim Hunter, som er anklager på vegne av TUI.

– Likevel har de hevdet at måltidene de inntok under ferien har vært årsak til sykdom. Det må betraktes som en falsk anklage som utelukkende har hatt til formål å komme paret til gode.

Nøt sol og drinker

Dager etter at Roberts og Muzoka kom hjem fra reisen, lastet de opp totalt 79 bilder på Facebook.

På bildene kunne man se dem to nyte sol, drinker og middager i varmen.

Ti måneder senere, i april 2016, sendte paret inn et erstatningskravet, og krevde 33.000 kroner fordi de hadde vært sengeliggende med oppkast og diaré.

PÅ CHARTERTUR: Jade og Leon påstod at de var sengeliggende da dette bildet ble tatt. Foto: Politiet

TUI kontaktet hotellet paret hadde bodd på, Cornelia Diamond Golf Resort and Spa, men kunne ikke å finne noen som kunne bekrefte parets påstander.

Selskapet reagerte på de mange Facebook-bildene, og har brukt bildene som bevis på at paret løy. Da paret ble konfrontert med bildene, trakk de tilbake kravet, men TUI valgte altså å gå til sak mot dem.

Innrømmet å ha overdrevet

Under forrige høring fortalte Muzokas forsvarer Nicola Hunter at Roberts og Mozuoka overdrev kraftig da de sa at hele ferien var blitt ødelagt.

– Jade var syk på ferieturen, men det stemmer at hun ikke var så syk som det ellers ble gitt uttrykk for, sa hun.

– Hun dro tilbake på jobb og fortalte det til en av sine kolleger, som sa til henne: «Du vet at du kan klage på det?». Det var en overdreven klage skrevet i et brev, og TUI sjekket dette opp ved å se på Facebook, og de har sett at det var bevis på to mennesker som tilsynelatende hadde en fin ferie, og som ikke nevnte noe om sykdom.

Foreløpig er det ikke avgjort om de to vil bli dømt til fengsel eller ikke.

– Akkurat nå står alle muligheter åpne, og dette er en alvorlig sak hvor frihetsberøvelse blir løsningen for å vise alvoret i dette, uttalte dommer Jonathan Taffe i retten.