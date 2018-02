vDet er bare å drikke lettbrus med god samvittighet, mener danske forskere.

Mytene om lightbrus er mange, men forskere ved Københavns Universitet mener ifølge Politiken at det ikke finnes noen helsemessige grunner til å styre unna lightbrusen.

I seks måneder har forskere ved Idrett og Ernæring på universitetet fulgt 60 overvektige mennesker i et halvt år.

På sine nettsider skriver universitetet at deltakerne har drukket enten én liter vann, én liter lettmelk, én liter vanlig cola, eller én liter cola light.

Dette har ifølge nettstedet gitt forskerne et unikt innblikk i hva som skjer med kroppen når de forskjellige drikkevarene inntas.

Studien er finansiert av danske Det Strategiske Forskningsråd, the FOOD study group ved danske Landbrugsstyrelsen, Novo Nordisk Fonden og Institutt for klinisk medisin ved Aarhus Universitet.

Like greit som melk

Forskernes konklusjon er at det er like greit å drikke et glass melk, som det er å drikke et glass lettbrus.

Med bakgrunn i studien, konkluderer de med at brus med kunstige søtningstoffer ikke øker risikoen for kreft eller diabetes.

– Våre resultater tyder på at insulinfølsomhet ikke påvirkes av å drikke brus med søtningsstoffer, sammenlignet med det å drikke vann, melk eller brus med sukker, sier forsker Sara Engel til nettstedet.

Og:

– Samtidig var det heller ikke noen forskjell i endringen i vekt. Men brus med sukker økte både fett og kolesterol i blodet – noe vann, melk eller brus med søtningsstoffer ikke gjorde.

På universitetets nettside kan man lese at studiens resultater underbygges av en stor metaanalyse fra 2015, hvor forskere undersøkte 90 forskjellige menneske- og musestudier.

Konklusjonen den gang var at drikkevarer med søtningsstoffer verken øker energiintak eller kroppsvekt når det blir sammenlignet med vann, og at drikkevarer med søtningsstoffer fører til redusert energiintak og kroppsvekt når det blir sammenlignet med brus som inneholder sukker.

Vil avlive lettbrus-myter

Mange har forsket på lettbrus, og sett nærmere på hvilken rolle den har når det kommer til for eksempel fedme, demens og diabetes.

Ifølge forskerne ved Københavns Universitet, håper de nå at de kan ta kverken på mytene om lettbrus.

– I en tid hvor en stor del av verdens befolkning blir fetere, og hvor antallet er personer med type 2-diabetes stiger voldsomt, så er det essensielt at vi kjenner effekten – og avliver mytene – rundt spesifikke typer drikkevarer, sier professor Anne Raben, som er en av forskerne bak studien, til Politiken.

Friskmeldte aspartam

I 2015 konkluderte EUs organ for mattrygghet, EFSA, at aspartam, som er det søtningsstoffet som oftest blir brukt i lettbrus, er helt trygt i normale mengder.

Seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Trine Husøy har tidligere bekreftet dette overfor TV 2.

– Det er gjort en rekke risikovurderinger i EU, og i den siste vurderingen ble det igjen konkludert med at aspartam ikke er helsefarlig i de mengdene vi får i oss, sa hun.

Og:

– Ser man på all dataen man har og på hvor mye aspartam vi får i oss i Norge, er det ingenting som tyder på at aspartam er farlig.

Hun fortalte videre at det finnes mye forskningsdata på aspartam ute, og sier at det er viktig å se på all dokumentasjon samlet og ikke bare enkeltstudier isolert.

– Helhetsbildet viser at aspartam ikke er helsefarlig, sa hun.