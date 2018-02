Søstrene Rachel Hilaire og Peggy LaBossiere er tiltalt for å ha bundet og brent en fem år gammel jente under en såkalt «djevelutdrivelse» i Boston, USA.

Jenta ble permanent vansiret, melder nyhetsbyrået AP.

Blåste ild i ansiktet

Hendelsen fant sted i januar i år, og de to kvinnene skal ifølge aktoratet ha forsøkt å utføre et vodoo-rituale for drive ut onde demoner som fikk jenta til å oppføre seg ulydig. Ifølge politiet var det jentas mor som ba søstrene om å gjennomføre ritualet.

Ifølge lokalavisen The Enterprise bandt de jenta fast og blåste ild i ansiktet hennes. De kuttet henne også med en nållignende gjenstand på armen og i nakkeområdet. Hilaire og LaBossiere er også tiltalt for å ha truet med å kutte av hodet til jentas åtte år gamle bror med en machete.

De to søstrene opplyste at de hadde gitt flere barn «rensende bad», men benekter å ha skadet noen.

Én uke senere knivstakk en mor sine to barn til døde et annet sted i Boston. Kvinnen skal selv ha beskrevet det som en «voodoo-greie», skriver AP som har lest rettsdokumentene.

Vekker frykt og fordommer

De to hendelsene har vekket en frykt for at voodooritualer skal ha fått et fornyet fotfeste i enkelte deler av USA. En kristen biskop gikk på et folkemøte ut og fordømte voodoo-praksis, til jubel fra tilhørerne.

Voodoo er den tradisjonelle religionsformen på Haiti. Religionen er en sammensmelting av elementer fra vestafrikanske religioner og katolisismen. Ritualer og seremonier som gjerne resulterer i en «besettelse» eller «transe» har en sentral plass i trosretningen,

Men tilhengerne av dagens haitiske voodoo føler seg under angrep. Maude Evans fra Boston praktiserer voodoo. Hun sier at religionen ikke tillater vold, og frykter at de kriminelle handlingene vil slå tilbake på det haitiske miljøet i byen.

Okkult amerikansk variant

I USA er voodoo knyttet til mer okkulte ritualer enn på voodooen man finner på Haiti. Synet på religionen er også preget av hollywoodfilmer fra 1920- og 1930-tallet, der man gjerne vekker døde til live igjen som zombier.

– Noen ser på oss som djeveldyrkere, men det er langt fra det vi er, sier Lunine Pierre-Jerome, som er vokst opp i et hjem hvor voodoo var vanlig. Hun jobber som lærer i Boston.

Evans er enig:

– Vi skader ikke barn, det handler om helbreding, sier hun.

Kvinnen som knivdrepte sine to barn skal ha slitt med sin mentale helse, og hadde den siste tiden blitt besatt av konspirasjonsteorier og mytologier, ifølge kvinnens mor.