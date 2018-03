I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

BMW 3-serie er det tyske premiummerkets mest solgte modell gjennom tidene.

Eventyret startet tilbake på 70-tallet, da 3-serie-navnet ble introdusert for første gang. Det var i 1975. 3-eren var arvtaker til klassikeren 2002.

I starten var den kun tilgjengelig som coupe, men siden kom den også som sedan, cabriolet og stasjonsvogn.

Opp gjennom årene har det kommet fem nye generasjoner – som har bidratt til at 3-serie er blitt et svært vanlig syn i trafikken.

Men det er lenge mellom hver gang det dukker opp en utgave av den første generasjonen.

Jørgens gamle BMW har doblet seg i verdi

Strøken

Ikke minst er det uvanlig å snuble over toppmodellen i sin tid, 323i. Denne kom i produksjon fra 1982 – og hadde 141 hk fra 1982 til 1984. Bilen klarte 0-100 km/t på under 9 sekunder, og var god for 200 km/t. Dette var et skikkelig råskinn i sin tid.

Kant på felgene må være lov – også på en klassiker?

Vegard Søbstad Myhre kjøpte 1982-modellen sin i fjor. Allerede da hadde forrige eier sørget for at den var godt over middels pen. Blant annet pusset den helt ned og sørget for at den ble helt rustfri.

Overhaling

Etter at Vegard fikk den hjem, har han gjort enda mer. Blant annet overhaling av motor. Bilen fremstår derfor som svært pen for alderen.

Men nå har han bestilt seg drømmebilen, og dermed blir det plutselig for trangt i garasjen.

– Ja, nå må jeg dessverre selge den. Jeg er åpen for bud, men håper å få rundt 100.000 kroner for den, sier BMW-entusiasten.

Når lurer du kanskje på hva "drømmebilen" er ...

– Det er en ny BMW 750iL, forteller Vegard. Og da skjønner vi at det kreves litt plass i garasjen, ja.

Under kan du lese mer om både bilen og eieren:

Bilen:

Merke, modell: BMW 323i, 1982-modell.

Hvor lenge har du eid den? Ca ett år nå

Stolene er ikke originale, men byr på overlegen komfort sammenlignet med det som sto i bilen fra før. Verdt å merke seg at BMW allerede på denne modellen begynte å vri dashbordet mot føreren.

Hva har du gjort med den? Skiftet mye slitedeler, overhaling av motor, polering og lakkfornyelse, nytt ratt, nytt oppheng, ny eksos, nye hjul og ny mekanisk innsprøyting.

Liker best med bilen: Det er noe som du ikke ser rundt hver en sving og en fornøyelse å kjøre på en varm sommerdag. Selv om den er gammel, så kjenner man at det er BMW.

Liker minst med bilen: Mekanisk innsprøyting!! Det kom jo etterhvert elektrisk og jeg skjønner nå hvorfor. Mye justering i forhold til bensinforhold og tomgang. Mange har bygd om til elektrisk på disse bilene, men koster noen kroner ...

Såpass ryddig motorrom er det ikke mange biler fra 1982 som kan vise til ...

Beste opplevelse med bilen: Da jeg en sen sommerkveld dro til Åndalsnes for å hente denne bilen. Den var tatt meget godt vare på av tidligere eier. Han hadde strippet den helt ned og pusset den opp til 100 prosent rustfri og nye deler over alt.

Framtidsplaner for bilen: Jeg har bestilt drømmebilen og ser for meg at det blir liten tid til den gode gamle 323-en. Det er synd. Men den fortjener å skinne og ha det fint hos noen som kan kjøre den på sommerdager og vise kjærlighet til den i en varm garasje på kalde vinterdager. Håper på 100.000 kroner eller bud.

Drømmebil: BMW 750 Li 2018 mod. Bensin og V8er. Broom brooom!

Annet: BMW-entusiast fra Trøndelag. Dessverre dårlig med bart og skinnvest, men taco er jeg størst på i landet.

Snart skal denne få møte dagslys igjen. Våren nærmer seg. Kanskje har den byttet eier innen den tid ...

Eieren:

Navn: Vegard Søbstad Myhre

Alder: 28 år

Bosted: Ved vakre Tyholttårnet i Trondheim.

Litt om meg selv: Nybakt pappa, med stor interesse for BMW og store kjøretøy i tillegg.

Jobber som bilansvarlig hos Thermomax i Trondheim, som driver med trailertransport av Coop-varer mellom Trondheim og Oslo. I tillegg er det mye musikk. Ansatt som instruktør og dirigent i diverse skolekorps og driver et eget storband i tillegg.

Viktig å nyte livet og slenge med et smil. Man vet aldri hva som skjer i morgen...

– Det morsomste er all oppmerksomheten den får

