Subaru er på mange måter helt perfekt for det norske bilmarkedet. Bilene er ganske anonyme, du får bra med utstyr, de mestrer offroad og vanskelige kjøreforhold bedre enn de fleste – og de er folkelig priset.

Da modellen XV ble lansert i Norge første gang, var det knapt noen som snakket om ladbare hybrider og elbiler. Og den gangen var det også flere hundre nordmenn som bestilte bilen usett.

Nå er markedet annerledes. Det gjør blant annet at du ikke får nye XV med dieselmotor, og heller ikke med manuell girkasse. Bensinmotor og trinnløst automatgir er det som gjelder.

Det betyr også at du ikke får den med noen form for elektrisk drivlinje. Og akkurat det vil nok en del nordmenn savne.

Subaru har imidlertid noen ess gjemt i ermet. Bli med på test!

Her kan du lese testen vår av første generasjon Subaru XV

Hva er nytt?

Det er forsåvidt et godt spørsmål. Dette er altså en helt ny generasjon, men mye er veldig likt. Den har vokst marginalt i størrelse (+1,5 cm i lengde), bagasjerommet er fortsatt 380 liter, designet er mer eller minder identisk – og ytelsene og forbruket er omtrent uforandret. XV 2.0 gjør 0-100 km/t på 10,4 sekunder, mens forbruket er 0,69 l/mil.

Men det har altså skjedd mye under skallet. Her er det nemlig en helt ny plattform i bunnen. Det bidar til at understellet er langt stivere, det er mindre støy og vibrasjoner – og krenging skal være redusert med opptil 50 prosent.

Det er blitt en mer oversiktlig menystruktur på infotainmentsystemet. Den høyt plasserte skjermen øverst på dashbordet er også blitt mer ryddig å bruke.

Ute på veien, er det tydelig at dette ikke bare gjelder i teorien. Bilen ER mer komfortabelt, stødig i svingene og kjennes mer påkostet ut enn forgjengeren. XV har ganske enkelt fått et godt løft.

Innvendig er det et nytt og forbedret infotainmentsystem, med 8" skjerm midt på dashbordet.

Tre skikkelig vinterbiler til under 10.000 kroner

Hva er styrker og svakheter her?

Subaru kan firehjulsdrift. Det permanente systemet i XV går utenpå det meste i klassen. Eget offroad-program finnes også. Vi fikk satt framkommeligheten på prøve i ulendt terreng med mye snø. Og her skuffer Subaru naturligvis ikke! God bakkeklaring (22 cm) bidrar til at det skal mye til før du sitter fast.

Vårt største ankepunkt er girkassen. Lineartronic girkassen, av typen CVT, er litt masete. Det er lagt opp til å være åtte "gir", med hendler bak rattet for å "liksom" skifte gir på den trinnløse girkassen. Men det fungerer ikke i praksis. Kjører du helt rolig og er forsiktig med gassen, jobber girkassen mest avslappet.

Bagasjerommet på 380 liter er bra for klassen, men nok litt snaut for de fleste familier.

God gammeldags vinter er perfekt for en Subaru XV. Framkommeligheten er uovertruffen i klassen.

Røff firehjulstrekk med god plass? Sjekk denne

Hva koster den?

Testbilen er toppmodellen 2.0 Lineartronic Sport premium med 156 hk. Den koster 434.000 kroner.

Da får du det som finnes av utstyr, og den lista begynner å bli lang også hos Subaru. Inkludert Subaru Eyesight, som hjelper deg å holde fart og avstand, nødbremser og varsler om vinglete kjøring.

De nye LED-lyktene bidrar til at XV ligner en del på Opel Grandland X rett forfra.

Klarer du deg med innstegsmodellen, 1,6 Lineartronic Base, sparer du 90.000 kroner. Har du råd, får du imidlertid mye mer for pengene om du kjøper toppmodellen.

Satser stort på liten SUV

Hvem er konkurrentene?

Her er det etterhvert kommet til mange konkurrenter. Nissan Qashqai, VW T-Roc, Seat Arona og Kia Niro, for å nevne noen.

Vi skal heller ikke glemme at helelektriske Hyundai Kona er på vei. Den er imidlertid ikke tilgjengelig med 4x4.

Vil naboen bli imponert?

Wow-faktoren på Subaru XV er ikke veldig stor. Den gjør jobben uten å kreve så mye oppmerksomhet. Og siden forskjellen fra forrige generasjon er så liten, er det ikke sikkert naboen en gang får med seg at du har byttet bil hvis fargen er lik den forrige ...

– Subaru eller Audi - hva skal jeg velge?

Broom mener:

Vi har alltid likt Subaru XV. Det er en ærlig kompakt-SUV, som gjør det du forventer. Den nye gjør det bare bedre enn forgjengeren. Ikke minst er opplevd kvalitet, bedre kjøreegenskaper og støydemping gode nyheter. Samtidig har den beholdt Subarus kjennetegne: Gode offroad-egenskaper og boxermotor som gir lavt tyngdepunkt.

Enn så lenge er det kun bensinmotorer som gjelder. Men XV-plattformen er klargjort for elektriske og hybride drivlinjer også. Da kan vi plutselig snakke om en skikkelig storselger ...

Plattformen er gjort klar for hybrid- og elektriske drivlinjer. Det lover jo godt ...

Her snakker vi heftig familiebil

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide har 18 norske Subaru XV-eiere gitt bilen sin omtale. Og de fleste er godt fornøyd. XV får 8,3 av 10 mulige poeng. Vil du også legge inn en omtale? Klikk her!

Visste du at?

– Subaru var først ute med å lage serieproduserte biler med symmetrisk firehjulsdrift. Det var tilbake i 1972

– Subarus slagord i Norge er "Ustoppelig"

– Nye XV med 2-liters motor kan trekke 1,6 tonn – en betydelig økning fra forgjengeren som hadde maks hengervekt på 1,2 tonn

Subaru XV 2.0 Lineartronic Motor: 2-liter, bensin Effekt: 156 hk / 196 Nm Forbruk: 0,69 l/mil 0-100 km/t: 10,4 sek. Toppfart: 194 km/t Bagasjerom: 380 liter Lengde x bredde x høyde: 446 x 180 x 161 cm Vekt: 1.439 kg Pris: Fra 344.000 kroner Pris testbil: 434.800 kroner

Denne bilen er som en støvel – og vi liker det!