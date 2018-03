Bruktbilmarkedet kan være overveldende. Det er blitt så mange forskjellige modeller å velge mellom. Folk flest går gjerne for et trygt og godt alternativ, i tråd med noe naboen, familie eller venner har kjøpt.

Men det går an å tenke utenfor boksen også.

En bil som bommet stygt på markedet som nybil, kan ofte være veldig gunstig i pris som bruktbil. Bare husk at det gjerne er en grunn til at den ikke helt traff på første forsøk.

Subaru Tribeca er et veldig godt eksempel på en slik bil. En SUV med Subarus utmerkede firehjulsdrift, sterk motor, sju seter, mye utstyr og god driftssikkerhet. Når du alt dette for rundt 200.000 kroner ...

Alle ville ha diesel

Bilen vi omtaler her er en 2007-modell. Den har 3-liters bensinmotor på 245 hk.

Og allerede her er nok en god del av forklaringen på at denne aldri helt slo an som nybil. For 10-11 år siden skulle nemlig "alle" ha dieselmotor i SUVene sine.

Tribeca sin store bensinmotor var heller ikke ideell med tanke på datidens avgifter, og dermed ble dette en svært kostbar bil.

Det skal også nevnes at designet, og da aller mest fronten, ikke akkurat vinner noen skjønnhetskonkurranser. Men noe utenom det vanlige er det jo...

Tribeca fikk kritikk for designet, som mange mente var litt rart.

Kilometerstand

"Vår" bil har en populær fargekombinasjon, med sort lakk og beige skinn. Det står ikke noe om kilometerstand i annonsen. Men på et bilde av instrumentene ser den ut til å være drøyt 146.000 kilometer. Hvis det fortsatt stemmer, kan dette være et fornuftig kjøp.

Prisatydningen er altså 208.588 kroner, ferdig registrert. Husk at det er lov å prute. Det står neppe kjøpere i kø her ...

Verdt å nevne på denne bilen er også at den leveres med NAF-test og to sett med hjul.

Tørst på drivstoff

Når du kjøper en såpass stor SUV med bensinmotor, må du regne med at det blir et relativt høyt forbruk. Her snakker vi godt over literen på mila. Lett.

Men samtidig er den i alle fall ikke i fare for å bli utestengt fra byer med dårlig luftkvalitet (ennå, i alle fall).

Bilen vi omtaler her har sort lakk og beige skinn. Faksimile: Autodb.no

Og som nevnt: Disse bilene ble ofte godt spekket med utstyr. Skinn, tosoners klimaanlegg, navigasjon, multiratt, automatgir, sju seter og ryggekamera er på plass, for å nevne noe.

Vær obs

Vi har faktisk skrevet om Tribeca tidligere også. En innsender spurte Brooms bilekspert, Benny Christensen, hva han syntes om å kjøpe brukt Tribeca.

Hele svaret til Benny kan du lese her. Men kort oppsummert er Bennys råd enkelt:

Jeg vil ikke fraråde kjøp. Bare vær obs på at du kjøper en bil mange aldri har hørt om og heller ikke vil lete etter når de er på bruktbiljakt, du må derfor regne med at den er tungsolgt den dagen du skal selge. Her er det i aller høyeste grad kjøpers markedet. Derfor skal du sjekke rundt før du eventuelt kjøper og ikke være redd for å prute i vei!

