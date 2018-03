Den siste uken har vinteren virkelig gjort sitt inntog. Kvikksølvet har krøpet stadig lengre nedover på gradestokken og både ullsokker, lue og votter har blitt hentet fram.

Men det er ikke bare for oss mennesker det er kaldt. Også bilen har tøffere dager når kulda setter inn.

En ting som er lett å overse innimellom isskraping og bruk av snøkosten, er frostvæsken på bilen.

Nivået

Er det lenge siden du har hatt bilen på service, eller du er usikker på hvordan det egentlig står til med frostvæsken, ja så er det på høy tid å gjør noe med det.

Det er to ting som bør sjekkes. Det første er nivået. Det klarer alle selv. Det er så enkelt som å åpne panseret, lokalisere beholderen – eller ekspansjonstanken som den egentlig heter – og se om nivået er mellom maksimum- og minimum-merkene.

Dette skal gjøres når motoren er varm, så sjekk det gjerne rett etter en kjøretur. Pass også på at bilen står noenlunde flatt og plant når du tar sjekken.

Normalt skal det forsvinne svært lite, da systemet er lukket og svært lite fordamper og forsvinner av seg selv.

Om det mangler mer enn en halv liter, tyder mye på at det er en lekkasje et eller annet sted. Er det lekkasje og du ikke etterfyller, så merkes dette ofte ved at det ikke blåser varmt fra bilens varmeapparat.

Frostvæske: Husk å velge riktig farge

Frysepunktet

Det andre som bør sjekkes, men som man bør ha et instrument for å måle, er frysepunktet på frostvæsken. Altså hvor mye kulde den tåler før den fryser.

Det er veldig enkelt, det tar bare et par minutter og mange bensinstasjoner og verksteder sjekker dette for deg på sparket.

Frostvæsken bør tåle minst 25 - 30 kuldegrader. Gjerne mer, om du bor på steder hvor det tradisjonelt kan bli enda kaldere.

Det som skjer om frysepunktet er for lavt, er at frostvæsken rett og slett fryser. Først til en slags slush og senere til is. Fryser det skikkelig, kan det bli dyrt. Som kjent ekspanderer væske som fryser.

Motorblokka kan sprekke

Da er det fare for at man "sprenger" både vannslanger, radiator og vannpumpe. Det er både kostbart og unødvendig.

I verste fall kan hele motorblokka fryse i stykker. Det skjer flere bileiere hvert år. Og da snakker vi fort veldig dyr reparasjon. Det kan fort beløpe seg til både 100.000 og 200.000 kroner, om det skulle skje.

Derfor er det viktig å få sjekket dette nå. Er nivået for lavt, etterfyller du. Er frysepunktet for lavt, må det tappes av og fylles på ny væske.

