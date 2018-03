BMW hadde ingen offisielle stasjonsvogner før i 1987. Da lanserte de 3-serie som stasjonsvogn, eller Touring, som det kalles på BMW-språket.

Men det betyr slett ikke at de ikke fusket litt i "stasjonsvogn-faget" før det også. For det gjorde de. Blant annet med noen egenbyge BMW E3, som vi kjenner som 2500, 2800 eller 3,0 og som ble produsert mellom 1968 og 1977.

En stor, flott, linjelekker og staselig bil som plasserte seg noe midt i mellom dagens BMW 5- og 7-serie.

BMW bygget om noen av disse bilene til Touring for "internt bruk". Disse ble blant annet brukt som servicebiler i BMWs motorsportsstasning. Disse bilene ble aldri tilgjengelige for allmuen.

BMW 3,0 Si i Touring-utgave. Foto fra Classic Heroes

Som nye – eller bedre

Mye tyder på at engelske Langley Motors ble inspirert av disse bilene. Det er nemlig de som har bygget bilen du ser på disse bildene.

Den er fra 1974, er utstyrt med 3-liters motoren med bensininnsprøyting, som byr på drøyt 190 hestekrefter, blått skinninteriør og soltak. Ettersom bilen ble ombygd i England har den også høyreratt.

Det ryktes om at Langley Motors bygde om 10-12 slike biler til Touring, men overlevelsesprosenten har vært dårlig. Om vi fortsatt skal lene oss på ryktene, skal denne bilen være den eneste gjenværende av de ombygde.

Bilen har vært plukket ned i molekyler og møysommelig satt sammen igjen. En jobb som tok hele 14 år. Så er også bilens tilstand deretter. Den ser ut som ny, både over, under og inni. Bare ta en litt på motorbildet. Motorrommet er trolig hakket finere nå enn da bilen trillet ut av fabrikkportene for 44 år siden.

Motoren er en 3-liter på drøyt 190 hestekrefter. Foto fra Classic Heroes

Skal selges

Bilen skal nå, av årsaker vi ikke kjenner til, selges. Det ett firma som heter Classic Herors i East Sussex, England, som har spesialisert seg på nettopp klassiske biler som står for salget.

Du har sikkert tenkt tanken allerede. Unik bil og makeløs tilstand – gir frisk pris. Det er i så fall helt riktig tenkt. Småfriske 79.995 pund er prisantydingen. Det tilsvarer rundt 870.000 norske kroner, før moms, nesten 1,1 millioner inklusive moms.

Men til den prisen får du en bil som er temmelig unik.

Velkjent BMW-interiør fra 70-tallet. Foto fra Classic Heroes

Vellykket ombygging?

Så kan vi jo diskutere til krampa tar oss hvor vellykket denne ombyggingen egentlig er. For egen del kan vi jo si at BMW E3 er noe av det lekreste BMW har laget noensinne. Vi synes vel kanskje ikke at denne Touring-varianten helt klarer å leve opp til våre forventninger her. Det er særlig noe med den bakre sideruten og bakstussen som ikke harmonerer helt.

Men den scorer derimot full pott på det å være annerledes, morsom og sær. Dette er helt klart en bil som vil gi deg mye oppmerksomhet og mange spørsmål. Det skal den i alle fall ha.

