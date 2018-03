Mange har vokst opp med potetmos i pulverform, og det er fortsatt et populært produkt. I fjor ble det i følge analysebyrået Nielsen solgt 12 millioner poser i året i norsk dagligvarehandel. Det er en økning fra året før.

I tillegg finnes det både fryste og ferske varianter i butikkene. Matkontrollen har smakstestet sju av de mest vanlige produktene: Tre vanlige pulverposer, to fryste og to ferske produkter.

Disse produktene ble testet: Toro, Maggi og Mills vanlig potetmos. Fryste potetstapper fra Nora og Hoff og ferske potetstapper fra Rema 1000 og Bama. Foto: Ingvild Bruknapp.

– Smaker babygrøt

Den ferske stappen fra Bama faller absolutt ikke i smak hos panelet.

– Denne var helt forferdelig, sier kokk og restauranteier Ole Jonny Eikefjord.

– Hadde jeg fått den servert sånn hadde jeg trodd det var babygrøt, sier kokk Benedicte Eriksen.

Panelet synes den bærer preg av gammel potet. Pulverposen fra Maggi får like hard medfart. Den må dele sisteplassen med den ferske fra Bama.

– Det smakte masse vann, sier kokk og restauranteier Ole Jonny Eikefjord om Maggi.

– Det er helt dødt og det smaker ingen ting, legger matblogger Marit R. Westlie til.

Panelet fikk ikke vite på forhånd hva slags potettyper de skulle teste, men de gjettet stort sett riktig. Da de smakte på Mills, var de raskt ute med å fastslå at dette er et pulverprodukt.

– Dette er mer som lim, sier Eriksen om Mills.

Overlegen seier til fersk potetmos

Den ferske potetmosen fra Rema 1000 er helt klart testens vinner.

– Nå ble jeg overrasket, sier Eriksen.

– Den har mer riktig konsistens og smak enn de andre, forklarer panelet.

Testens vinner: Fersk potetstappe fra Rema 1000. Foto: Ingvild Bruknapp.

En annen overraskelse er Toroposen. Deler av panelet synes den smaker ganske godt og de kommenterer at den ikke smaker som pulver. Den havner på andre plass.

Smaker som frossen potet

– Jeg har dårlig erfaring med frosne poteter, sier Eikefjord. Han mener det er et veldig vanskelig produkt å fryse for så å tine opp igjen. Noras fryste poetstappe kommer på delt andreplass, men den blir ikke skånet for kritikk.

– Det smaker som gammel potet, sier Marit om poetstappen fra Hoff.

Smakspanelet som utførte blindtest på potetmos: (fra venstre) kokk Benedikte Eriksen, kokk og restauranteier Ole Jonny Eikefjord. Matblogger Marit R. Westlie (Fru Timian). Foto: Ingvild Bruknapp.

– Man merker at den har vært frossen, legger Eikefjord til.

Noras fryste stappe havner på fjerdeplass.

– Denne smakte veldig tamt, sier Eriksen.

Selv om de likte den ferske potetmosen fra Rema 1000, oppfordrer panelet til å lage potetstappe selv. De mener det er mye bedre.

– Det går veldig fort hvis man kutter potetene i små biter og det smaker mye bedre, sier Westlie.