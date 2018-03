Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Kan du svare på hva er antatt levetid på en elbil?

Slik jeg har forstått, er det vanskelig, om ikke umulig, å kjøpe nye batterier til disse. Eller de er priset slik at du like godt kan kjøpe en ny bil.

Kunne være greit å få satt fokus på dette. Hilsen Geir Atle.

Benny svarer:

Hei Geir Atle. Interessant spørsmål, som det neppe finnes noen fasit på ennå. Til det er elbil-fenomenet for nytt.

Biler som Think og Buddy er vel ikke lenger så relevant. Flytter vi oss til for eksempel VW e-Golf og Nissan Leaf,er disse såpass nye at man ikke sitter med nok erfaring til å kunne gi ett fullgodt svar på levetid ennå.

Men om vi tar utgangspunkt i både Norges og verdens mest solgte elbil, Nissan Leaf, er det liten tvil om at batteriene er betydelig mer holdbare enn hva skeptikerne først trodde.

Det finnes Leaf-er som har kjørt over 400.000 kilometer som taxi og som fortsatt har mer enn 85 prosent av opprinnelig batterikapasitet. Det vil i praksis si at batteriet vil vare bilen ut, normalt sett. Man hadde da biltypen ble introdusert regnet med at det skulle skiftes langt flere batterier enn det som har blitt gjort i praksis. Vi snakker om en forsvinnende liten andel batteribytter på elbil.

Lite mikk-makk

Så batteri og batterikapasitet på brukte elbiler, mener jeg det er svært liten grunn til å bekymre seg over. Det sammen med elmotorene som nærmest også er evighetsmaskiner. Det gjør at jeg tror det neppe er drivlinjen som vil ta livet av disse bilene til slutt.

Så kjøp og skifting av batterier er egentlig ikke noe tema. De skal vare bilen ut.

Elmotorene har i tillegg veldig få bevegelige deler, lite mekanikk og annet mikk-makk, som turboer, registerreimer, kamaksler, stempler, ventiler, dieselpumper etc. slik som forbrenningsmotorer har. Dette kan stelle i stand veldig dyre problemer på eldre (og nyere...) fossile biler. Og som garantert har sendt mang en bil til de evige jaktmarker.

Så akkurat hvor gammel en elbil kan bli er altså usikkert enn så lenge. Men statistikk vil så klart komme etterhvert som de begynner å skrotes. Men det er i alle fall ikke noe nå, som tyder på at de ikke skal kunne nå omtrent samme gjennomsnittsalder som en fossil bil.

Om man skal forsøke å ta en titt inn i glasskula, så tror jeg etter hvert at det å eie bil selv er noe som det kommer til å bli slutt på. Kanskje fortere enn vi liker å tenke på...

Det snakkes om og planlegges for bildelings-pooler i byer tettsteder og boligsameier. Disse bilene vil nok ble leaset / leid for en periode på noen år, før de går tilbake til fabrikken og resirkuleres fullstendig.

Det skjer aldri i min levetid er det kanskje noen som tenker?



Da vil jeg få minne om at verden og utviklingen går veldig fort.

Ett eksempel: I 1900 fantes det ikke en eneste bil i New Yorks gater. Bare massevis av hester, hestemøkk var et så stort problem at man ikke visste hvordan man skulle løse det. I 1913 fantes det knapt en gamp igjen. Gatene var fylt til randen av automobiler. 13 år tok det før alt var snudd "på hodet".

Utviklingshastigheten har økt mye på de 100 årene som har gått siden dette ...

Stort arkiv

