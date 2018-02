Det var etter Else Kåss Furuseths forrige suksessforestilling Kondolerer, hvor Else snakker om selvmord i familien, at spørsmålet fra Se og Hør-journalisten dukket opp. Hadde ikke hun også tenkt på å ta sitt eget liv?

– Jeg svarte bare «ikke før nå», og var ganske fornøyd med mitt eget svar, forteller Else til God morgen Norge.

Hun understreker at hun ikke ble fornærmet av spørsmålet, men at det startet noen tankeprosesser.

– Forestillingen Kondolerer ble avsluttet med setningen «Det er lov til å leve videre», men hvordan gjør man egentlig det?

Fra forestillingen "Gratulerer". Foto: Øyvind Eide

Mistet både mor og bror

Den nye forestillingen heter Gratulerer og handler om nettopp dét. Hvordan kan man forsone seg med de følelsene som dukker opp når noe trist har skjedd? Og hvordan forsone seg med at livet ikke alltid er like enkelt?

Else har opplevd to store tap i nærmeste familie. Hun var 11 år da moren tok sitt eget liv. I voksen alder, da hun var 28 mistet hun broren sin – også han til selvmord.

– Jeg har aldri følt meg så smart som da jeg var 11. Da turte jeg å stille alle de spørsmålene man ofte ikke tør når man er voksen. Det føltes som et mysterium. Jeg ville finne ut hva som hadde skjedd.

Da broren døde opplevde hun det annerledes. Hun forteller om et nært søskenforhold med mye humor og en storebror hun så opp til.

– Da han døde, følte jeg det mer som en felles kamp vi hadde hatt. En kamp for å holde ham i live.

Psykolog

Broren hadde tidligere spøkt med at Else burde gå til psykolog. Likevel tok det lang tid før hun selv valgte å be om hjelp.

– Jeg fortalte på jobb at jeg skulle på bikram-yoga isteden for å si at jeg skulle til psykolog, sier Else.

Hun forteller om en følelse av at hvis det ikke er akutt så er det litt jålete å gå til psykolog for å snakke om seg selv.

Showet Gratulerer har blitt omtalt som en ny tabu-forestilling. En forestilling som vil oppfordre folk til å snakke om ting i sitt eget liv.

Fra forestillingen "Gratulerer". Foto: Øyvind Eide

– Jeg syns jo at det er litt vanskelig å snakke om. Men hvis er det vanskelig å snakke om så er det kanskje ganske viktig å gjøre akkurat dét.

Else vil at folk skal gå fra forestillingen og kjenne på at alle følelser er lov.

Ifølge henne må man tørre å snakke om det som er vanskelig og le av ting –selv om det kan gjøre vondt.