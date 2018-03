28. desember 2017 skrev Apple på sin egen nettside at det stemmer at de gjorde enkelte iPhone-modeller tregere.

Apple sier de senker hastigheten for å hindre at mobilen plutselig går i svart når batteriet er svakt. Men dette informerte de ikke om da oppdateringen kom.

Setter ned prisen 500 kroner

Å bytte batteri skal fikse problemet, derfor tilbyr Apple batteribytte til 299 kroner, satt ned fra 799 kroner.

Teknologiekspert Magnus Brøyn er overrasket over Apple sin håndtering av problemet.

– Det er jo nesten en businessmodell i seg selv å selge en telefon til nesten 10 000 kroner eller mer, for så å gjøre den tregere og deretter tilby batteribytte og tjene penger på det, sier Brøyn til TV 2 hjelper deg.

Tar ikke lang tid å bytte batteri

Å bytte et iPhone-batteri tar rundt 30 minutter, men likevel er det bare ett autorisert verksted i Norge som kan bytte batteriet til Apple sin pris på 299 kroner: Elkjøp Megastore i Lørenskog.

Elkjøp informerer om at de vil tilby batteribytte for 299 kroner på Elkjøp Slependen og Elkjøp Ullevål fra henholdsvis 22.01. og 29.01.

De som ikke har muligheten til det må skille seg fra mobilen i 6-8 dager, da den må sendes til Apple i utlandet.

– Det kommer faktisk ikke på tale da, hvem har tid til det? Sier en iPhone-bruker TV 2 hjelper deg møter på gata.

Vil ikke møte til TV-intervju

Apple ønsker ikke å møte TV 2 hjelper deg i TV-intervju, men skriver på epost at de ikke spekulerer i fortjeneste ved å gjøre mobilene trege.

– Vi har aldri gjort og vil aldri gjøre noe for å bevisst forkorte levetiden til et Apple-produkt, eller gjøre brukeropplevelsen dårligere for å få kunder til å kjøpe nye produkter, skriver de.

– Prisene gjelder for iPhone-reparasjoner utført av Apple og vil variere hos andre tjenesteleverandører.

I etterkant har Apple-sjef Tim Cook sagt i et intervju med ABC News at brukerne vil snart kunne velge å skru av funksjonen som gjør mobilen tregere.