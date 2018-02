Nissan Juke er en av de særeste bilene det japanske merket har produsert. Den vesle crossoveren er en imagebygger, med et design som skiller seg kraftig fra de andre modellene både til Nissan og egentlig alle andre. Slik sett, et velkomment friskt pust i bilparken, vil mange hevde.

Den har også vært en salgssuksess. Nå er den imidlertid litt glemt. Og det er gode nyheter for deg som kunne tenke deg å kjøpe den brukt.

Der får du nemlig spesialutgaven Juke Nismo, en liten bølle med 200 hk, til under 200.000 kroner.

Under halv pris

Det betyr at du får den til under halv pris av hva en slik kostet ny i 2013. Den gangen måtte du nemlig ut med rundt 400.000 kroner for spesialmodellen. Der har vi nok også noe av forklaringen på hvorfor det ikke ble solgt mange av akkurat den utgaven. Det er mye penger for en kompakt-SUV med Nissan-logo i grillen.

Men så er den altså en bil signert Nismo – Nissan egen sportsbilavdeling. Og de vet faktisk hva de driver med.

Førermiljøet i Juke Nismo er også særpreget og tøft. Alcantara-ratt med rødt merke på toppen gir racerbil-assosiasjoner.

Tøff

Bilen vi har funnet har rullet 88.000 kilometer siden den forlot fabrikken for fem år siden. Den har hvit lakk, med røde kontrastdetaljer som avslører at det er en Nismo. Innvendig er det mer av det samme: Sportslige detaljer avslører at du ikke sitter bak rattet i en vanlig Juke.

Det er også en god porsjon utstyr her: LED kjørelys, alcantara sportsratt med multifunksjon, navigasjon, ryggekamera, telefontilkobling, Nismo sportsseter i alcantara, nøkkelfri start og adgang og hengerfeste.

Bilen vi har funnet er en hvit 2013-modell med manuell girkasse. Faksimile: Autodb.no

Sommer- og vinterdekk følger også med.

Manuell girkasse

Juke Nismo ble levert med både automatisk CVT-girkasse og manuell gir. Her er det snakk om sistnevnte, og det er nok helt klart å foretrekke på en slik bil. Skal du få mest mulig ut av kjøreopplevelsen, er det greit å styre unna CVT ...

0-100 km/t er gjort på 7,8 sekunder blank, og det er respektabelt. Samme øvelse tar 8,5 sekunder i Juke Nismo uten clutchpedal.

I tillegg er forbruket lavere med manuell girkasse: 0,69 vs 0,74 l/mil.

Ulempen er at den manuelle girkassen ikke ble levert med firehjulsdrift. Så her må du klare deg med forhjulstrekk.

Bagasjerommet er ikke stort – men du får pass til noen handleposer.

Liten

Rent praktisk er Juke alt for liten til å fungere som en familiebil. Bagasjerommet passer best til å frakta noen handleposer, og plassen i baksetene er også begrenset.

Men som en liten og smidig bybil, gjør denne nytten. Bensinmotoren gjør også at du ikke risikerer å bli utestengt når luftkvaliteten er dårlig på vinterstid.

Siden det er solgt så få av disse, kan du dessuten håpe at den skal få en viss klassikerstatus med tid og stunder.

Vi gjør oppmerksom på at AutoDB og Broom har samme eier.

