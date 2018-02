Ungdommene han tar imot på Oslos eneste helsestasjon forbeholdt gutter liker å kalle ham «helsebror». Men i e-postsignaturen og på Facebook står det «helsesøster».



Bergenseren Per Arthur Andersen (30) er stolt helsesøster og fortalte til Dagbladet Magasinet i høst hvordan han nærmest tilfeldig endte opp i et yrke som nesten har hatt fullstendig kvinnedominans siden begrepet ble etablert i 1925.

Én gutt, 59 jenter

Han og en kollega hadde skravlet om videre karriere. Da kollegaen sa at hun skulle bli helsesøster, ble Andersen nysgjerrig på hva det egentlig innebar. «Du av alle burde søke,» svarte hun, og lovet at han ville få gjøre det han likte: å snakke med barn og unge som trengte det.

– Det var sikkert ikke kjempevanskelig for deg å komme inn på studiet? spør programleder Vår Staude spøkefullt.

MINIKONDOMERI: Det skal ikke stå på utvalget i kondomhylla på Per Arthur Andersens helsestasjon for gutter i Oslo.

Foto: Privat

– Nei, jeg fikk jo fem ekstra studiepoeng bare fordi jeg var mann som gikk helsesøsterlinja. Det var meg og 59 damer. Kjekt det, men jeg følte på at jeg var han ene skjeggete mannen blant alle damene. De fikk store øyne de gangene jeg kom inn i klasserommet sist fordi jeg var sent ute, ler han.

30-åringen innrømmer at han fikk et kraftig «ammesjokk» i møte med alle medstudentene.

– Brystbetennelse og sånn hadde du sikkert ikke så mye erfaring med fra før?

– Nei, men i helsevesenet blir man litt ukritisk til hva man deler av seg selv med kollegene sine, så jeg fikk jo høre mange personlige historier om amming og fødsel. Da kunne jeg føle meg litt utilpass, medgir Andersen.

Drømmetilbud

Med en bachelor i sykepleie var drømmen å ha den mest actionfylte jobben i sektoren. En stund jobbet Per Arthur Andersen på stansteamet – helsepersonellet som rykker ut til folk med hjertestans – og fikk den spenningen han hadde drømt om.

– Jeg fikk jo oppleve den macho delen. Man løper rundt, gir hjerte-lungeredning og redder liv. Det var givende og lærerikt, men så var det visst ikke helt det jeg ville ha likevel.

Han tok flere jobber innen helse og omsorg, og etter hvert skjønte 30-åringen at det han likte aller best var samtalene med pasienter. Og senere kom telefonen som skulle vise seg å inneholde hans livs jobbtilbud.

Sjefen hans i bydel Frogner hadde sett behovet for en egen helsestasjon med unge gutters helse i fokus, drevet av en mann som kunne innby til prat med guttene om de vanskelige tingene.

Andersen ble utpekt som kapteinen på skuta, og med to andre mannlige kolleger driver han Oslos eneste helsestasjon for gutter. Sammen gjør de livsviktig og forebyggende arbeid.

– Vi vet at unge gutter er dårligst på å oppsøke helsetjenester. Vi vet også at flere gutter søker seg til rus, og at færre sjekker seg for seksuelt overførbare sykdommer. Og vi ser at menn, og særlig unge menn, topper selvmordsstatistikken. Til oss kommer gutter og unge menn som i årevis har undertrykt følelsene sine fordi de ikke føler de kan grine eller uttrykke hvordan de har det, forteller Andersen.

Menn må ta ansvar

30-åringen sier at valget om å drifte et slikt tilbud er det beste han noen gang har tatt:

– Jeg visste det ikke da jobbtilbudet kom, men det viste seg å være drømmejobben. Noen hadde sett et potensiale i meg som jeg ikke hadde sett selv, og jeg fikk sjansen til å starte noe helt nytt.

Helsestasjon for gutter Oslos eneste helsestasjon for gutter ligger i Sommerrogata 1. Den har oppe hver onsdag fra 15:30 til 18:30. Tilbudet er for gutter mellom 12 og 25 år, og er gratis. Man må ikke bestille time.





Man trenger ikke bo i Oslo for å kunne bruke tilbudet, som består av en helsebror, en lege og en psykolog. De har taushetsplikt.





I Asker i Akershus fylke har de også et tilbud forbeholdt gutter hver onsdag fra 15:00 til 17:00.





De fleste kommuner i Norge har en helsestasjon. Alle ungdommer er velkomne. Sjekk nettsiden til din kommune for å finne ut hvor din nærmeste helsestasjon er.

Han håper han snart får flere mannlige kolleger. Dem er det nemlig bare en håndfull av i hele landet: Syv mannlige helsesøstre er registrert hos Norsk Sykepleierforbund, mens det i 2017 var registrert to mannlige studenter på helsesøsterlinja på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Leder av Landsgruppa av helsesøstre (LaH NSF), Kristin Waldum-Grevbo, kan fortelle at ytterligere tre mannlige helsesøstre snart er uteksaminert og at den ene allerede er sikret jobb i Oslo.

– Vi tenker jo at helsesøsteryrket passer veldig godt for menn, og at det ikke er noen grunn til at det skal være så få av dem. Vi håper gode rollemodeller som Per Arthur bidrar til å rekruttere flere. Det ønsker vi oss sterkt, sier Waldum-Grevbo.

Helsebror Per Arthur Andersen håper flere menn vil bli sitt ansvar best om å ta plass i sektoren.

– Det er ikke bare stort behov for mannlige helsesøstre, vi trenger også at flere menn blir sykepleiere. Menn og kvinner jobber best sammen, og det er viktig at ikke bare kvinner blir omsorgspersonell. Vi menn må ta vår del vi også, slår Andersen fast.