Ferien i sol- og strandlandet Spania kan fort bli fryktelig dyr for den som ikke overholder lover og regler!

Verst er det om du parkerer på en vernet strand. Da kan regningen bli på opptil 6.000 euro - eller rundt 55.000 kroner. Ikke mange feriebudsjetter takler en slik ekstra regning!

Å kjøre bil i Spania er for det meste en hyggelig erfaring. Veiene er gode, det er ikke alt for mye trafikk, og bensinprisene er lavere enn i andre europeiske land. Det er lett å miste fokus når du kjører i Spania, spesielt når sola skinner og du er på vei mot et spennende mål.

"Alle gjør det" kan fort koste deg lappen!

Uforståelig bot

Da er det viktig at du som sjåfør er oppmerksom på trafikkreglene, og at de er der for å beskytte både deg og dine passasjerer - og alle andre i trafikken rundt dere.

Bare lett er det ikke. Dirección General d Trafico har satt sammen et helt fjell av lover og regler som skal overholdes for å sikre at kjøring på spanske gater, veier og motorveier er trygt for alle.

Blant alt dette finnes det også mange obskure - og noen utrolige! - regler som gjør det veldig lett å få en trafikkbot i Spania, uten egentlig å forstå at du har gjort noe galt.

Fikse makeup på rødt lys: 200 euro i bot!

Et forsikringsselskap har satt opp en liste over de 10 rareste tingene bilførere har fått bøter for i Spania:

1. Kjører du med en arm ut av vinduet, kan resultatet bli en bot på 100 euro.

2. Kjører du uten T-skjorte, barføtt eller med strandsandaler, blir boten 200 euro.

3. Vær ekstremt forsiktig med å parkere i sanden på stranden dersom området er merket "Protected". Trosser du dette, kan boten bli opptil 6.000 euro - eller ca, 55.000 kroner.

4. Hvis du gjør mest mulig ut av stans på rødt lys, for eksempel ved å fikse på make-up eller spise, kan dette koste 200 euro og to prikker i førerkortet.

Unngå neglebiting og kyssing!

5. Kjører du i stille områder, eksempelvis ved sykehus og lignende, med høy musikk i bilen i tidlige morgentimer, kan boten bli 80 - 100 euro. I et tilfelle ble det gitt bot på 2.400 euro fordi støyen hindret beboerne i å sove!

6. Bilhornet må bare brukes i nødstilfeller for å avverge en ulykke, eller for å varsle en annen kjørende om at du planlegger å kjøre forbi vedkommende. Annen bruk av horn kan føre til bot på 80 euro.

7. Hvis du kjører i venstre fil eller midtre fil på trefelts motorvei - og det er ledig plass i høyre fil - kan det føre til en bot på 200 euro.

8. Unngå krangel mens du kjører! Blir du sett etter å ha tatt blikket fra veien flere ganger, kan resultatet bli 80 euro i bot. Samme bøtestørrelse venter også for distraksjoner som neglebiting(!), kyssing eller å fornærme andre bilførere med for eksempel å vise fingeren.

Bruk av mobiltelefon: 200 euro, takk!

9. Under kjøring skal sjåføren ha begge hender på rattet, og sjåførens ører skal være synlige!

10. Dersom du tanker bensin med radioen på, kan det vanke en bot på 91 euro.

Her er noen andre viktige ting å huske på for å unngå uønskede utgifter:

– Stille inn GPS under kjøring: 100 euro.

– Bruk av mobiltelefon: 200 euro i bot og tre prikker i førerkortet.

– Til salgs-skilt i bilvindu: 200 euro.

– Ugyldig førerkort: 200 euro.

– Mangler reservebriller i bilen når du må kjøre med briller: 90 euro.

