Til tross for at Norge er et lite land med få innbyggere, så har vi mange helt unike biler her.

Det finnes alltid én i Norge – sies det om sjeldne biler. Veldig ofte med rette.

Et eksempel er en 1950-modell Mercury som dukket opp til salgs i bruktmarkedet nå nylig.

Det som gjør denne bilen unik og interessant er ikke bare én ting, men flere. Blant annet vil historien ha det til at selveste Johnny Depp har eid akkurat denne bilen.

Startet av Henry Fords sønn

Mer om det senere. Vi begynner med selve bilen, som altså er en Mercury fra 1950. En klassisk amerikansk bil med lange og svulmende linjer.

Mercury som bilmerke ble startet opp i 1938 av Ford. Nærmere bestemt sønnen av mannen som fikk verden på hjul – Henry Fords sønn, Edsel.

Mercury var ment å fylle plassen mellom de alminnelige Ford-bilene og svært luksuriøse Lincoln, som også var eid av Ford.

Vi snakker altså om bil for den øvre del av middelklassen.

Ble borte

Men Mercury som bilmerke er ikke lengerblant oss. Den 4. januar 2011 trillet den aller siste bilen, en Grand Marquis, av samlebåndet. En æra var over og kjent og kjært bilmerke borte.

Men tilbake til "vår" 1950-modell. Disse bilene var i en periode svært populære å customisere. Altså å bygge om. Det har bilen vi omtaler her blitt, også.

Det er nå du skal kjøpe denne bruktbilen

Original annonse for Mercury coupe fra 1950.

Ikke tatt helt av

En del klassiske custom-triks er brukt, slik som at selve karosseriet er senket over rammen og at taket er "choppet" (senket). Sidepipes og klassiske custom-hjulkapsler er også på plass.

At det hele er kronet med sort lakk og flammer gjør ikke akkurat saken dårligere. Kanskje ikke det mest kreative grepet, men klassisk herlig og aldri feil på en slik bil. Lakkeringen ser også ut til å holde svært høy standard.

Denne bilen har ikke den villeste customiseringen vi har sett. Heldigvis. Her er både den opprinnelige grillen og de originale park- og blinklysene på plass, samt kromlisten på siden og de originale lykteringene. Dette er alle deler som ofte er fjernet, erstattet eller endret på mange andre tilsvarende custombygg av samme bil.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Flammelakkering må være et av de eldste custom-triksene som finnes. Tøft? Faksimile fra Broommarked.no

En av de største

Det som også i høy grad bidrar til å gjøre denne bilen veldig spesiell er at det er den amerikanske custom-legenden Dick Dean som i sin tid som sto for ombyggingen.

Richard Dean Sawitskas, som han egentlig heter, fikk bilinteressen inn med morsmelken. Faren drev en Nash-forhandler utenfor Detroit og den unge Dick hang mye i karosseriverkstedet og ble tidlig fascinert.

Han lærte seg pin striping og han lærte seg takchopping. Han dro siden til California og studerte design, snøballen begynte å rulle. Vi kunne glatt fylt en hel bok om mannens liv og virke, men for å gjøre en veldig lang historie kort: Dean har bygget noen av de mest berømte custombilene i verden og er kjent som en av de aller, aller beste.

Nå har du altså en mulighet til å sikre deg en helt unik bil, bygget av en av verdens største custom-legender.

Kostbar

Bilen står i Kvinesdal og prisen som forlanges er 598.000 kroner.

Etter det vi forstår har flere utenlandske kjøpere meldt sin interesse og også kommet med god bud. Men selgeren vil ikke selge denne unike bilen ut av Norge.

– Det skal være solgt 12 stykker i 1950 med flathead supercharged motor. Den kjente amerikanske skuespilleren Johnny Depp skal ha eid bilen på 90-tallet. Men det finnes ingen papirer på det, bare bilder av han og bilen, forteller selger, Jan Erik Endresen.

Så får vi bare håpe at riktig kjøper dukker og at den unike billegenden forblir på norsk jord også framover.

Vi gjør oppmerksom på at Broom og Broommarked har samme eier.

Les også: Kupp på billigbil? Da skal du kjøpe nå!

Video: Ny Mustang vekker harme – ser du hvorfor?