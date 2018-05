I mange butikker og bedrifter finnes det en ransknapp som utløser en lydløs alarm direkte til politiet. Men selv om den er lydløs, kan den provosere ranerne.

– Det kan virke provoserende hvis raneren ser at ansatte driver og leter etter ransknappen. Det kan utløse vold eller skape en gisselsituasjon. Først når raneren løper ut døra kan knappen trykkes inn, sier sikkerhetskonsulent Luis Alberto Lopez i sikkerhetsselskapet Skan-kontroll.

Åsted Norge møter ham når han holder ranskurs for rundt 40 ansatte i Coop-kjeden på Jessheim. Etter teoridelen utsettes deltakerne for et «ekte» ran, utført av to vektere som skal være så brutale som mulig uten å skade noen.

Raneren skal ha «god service»

– Under kursing av ansatte lærer de å forholde seg til raneren, men de vi ikke har kontroll på er kundene som kan gå til fysisk angrep, forteller Lopez.

På ranskurset, arrangert av Skan-kontroll, blir kursdeltakerne utsatt for et "ekte" ran av to utkledde vektere. Kursleder Luis Alfredo Lopez understreker hvor viktig det er å aldri provosere ranerne.

Desto viktigere er det at de ansatte klarer å holde hodet kaldt. Lopez understreker at all form for fysisk motstand kan utløse aggresjon hos raneren. Hvis vedkommende i tillegg er rusa, kan det bli svært farlig.

Derfor er det viktig å gi raneren det han/hun vil ha for å unngå vold. På den måten vil raneren komme seg raskere ut av butikken.

For å gi raneren følelsen av kontroll, råder Lopez de ansatte til å forklare raneren hvorfor det finnes få kontanter i kassen hvis butikken har et lukket pengesystem. Hvis raneren ber om å få nøkler til innelåste verdier, bør han/hun alltid få det, ifølge Lopez.

Ikke le av en vannpistol

På kurset tar Lopez frem en vannpistol og «truer» en av deltakerne, som begynner å le. Da forklarer Lopez at en slik pistol kan inneholde syre, og at alle våpen må tas på alvor. Også noe så trivielt som en penn kan være et farlig våpen om den brukes riktig, forteller kurslederen.

Observér!

Lopez anslår at bare tjue prosent av de som opplever et ran legger merke til bekledning, høyde og for eksempel skostørrelse på raneren, eller hvor raneren kan ha lagt igjen finger- eller skoavtrykk.

– De fleste vil lukke seg og ikke se eller høre så mye av raneren, forteller han.

Også gullsmed Thomas Heyerdahl i Oslo fikk erfare at det er svært vanskelig å beskrive ranere, men er glad for at han hadde deltatt på flere ranskurs før han fikk en ekte pistol mot hodet.

– De er ikke ute etter oss personlig

Det var 17. februar 2017 at kveldsroen brått ble avbrutt av et væpnet ran mot Gullsmed Heyerdahl på Skøyen i Oslo.

Like før stengetid kom tre maskerte menn inn i butikken og stjal klokker for opp mot én million kroner. I ettertid mener innehaver Thomas Heyerdahl at hans deltakelse på flere ranskurs var til stor hjelp.

Gullsmed Thomas Heyerdahl mener at deltakelse på flere ranskurs hjalp ham med å beholde roen da han fikk en ekte pistol mot hodet.

Selv om han hadde en pistol mot hodet klarte han å beholde roen og tenke klart. Ranet var over på et par minutter, og verken han eller kunden som var tilstede ble fysisk skadet.

– Jeg passet på å nøytralisere meg selv. Så tenkte jeg: La de få kontroll over situasjonen og kontroll på oss, la de ta det de vil ha og komme seg ut, forteller han.

Også kunden gjorde som ranerne ba om og la seg ned på gulvet.

– Det viktige er at de rett og slett får tilgang til verdiene de er ute etter, for de er jo ikke ute etter oss. Vi er bare et filter mellom dem og verdiene, og det må vi være klar over. De er ikke ute etter oss personlig, sier Heyerdahl.

Vanskelig å huske detaljer

Gullsmeden kan bekrefte at vitneobservasjon er vanskelig. Overvåkningsvideoen viste at én av ranerne hadde en rød-oransje lue og at en annen hadde blå jakke.



Likevel beskrev Thomas Heyerdahl alle som svartkledde.