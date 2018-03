Toyota Prius +7 var den første hybridbilen med sju seter da den debuterte tilbake i 2012.

Den markerte seg snart som en smart familiefrakter. Der vanlig Prius fort blir litt snau for mange familier, er +7-utgaven i praksis en stasjonsvogn. De to bakerste setene felles ned i baksetegulvet når de ikke er i bruk. Bruker du den som femseter, er bagasjerommet på 535 liter. Må du ha passasjerer i alle setene, blir det naturligvis mye mindre, ned til 200 liter.

Kvalitet og plass

Prius +7 har også blitt en favoritt blant taxieierne. Svært mange eksemplarer av denne bilen kjører rundt med taxilampe på taket. Mange av disse har etter hvert også havnet i bruktmarkedet, til svært gunstige priser.

– Det som gjør Prius +7 til et svært smart bruktbilvalg, er først og fremst kvaliteten. Dernest at den er sjuseter, med flere smarte og praktiske løsninger. I denne bilklassen er det dessverre endel biler som kvalitetsmessig ikke er helt på høyden. Det er gjerne det siste målgruppa trenger. Disse bilene kjøpes av familier, gjerne med små barn. Da har man som regel andre ting å bruke pengene på enn dyre verkstedopphold, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Særpreget dashborddesign, med alle instrumentene plassert i midten. Materialkvaliteten sladrer om at dette ikke er noen dyr bil.

Fra 75.000 kroner

– For kvaliteten er så bra som ryktene tilsier?

– Absolutt! Prius er en av de beste bilene Toyota har laget. Det er generelt veldig lite feil og tull her. I bruktmarkedet blir prisene presset ned av ganske mange tidligere taxier, som har høy kilometerstand. De skal ligge godt under de øvrige eksemplarene i pris, men fungerer også samtidig som en korreks. Her får du mye bil for pengene, sier Benny.

I dag starter 2012/2013-modeller på rundt 75.000 kroner. Da snakker vi eks-taxier, som gjerne har rundt 300.000 kilometer på telleverket. Fra cirka 150.000 kroner får du biler med langt mer overkommelig kilometerstand.

Går du opp til rundt 200.000 kroner, kan du få biler som ikke har rullet mer enn 70.000 kilometer. I Toyota-forstand snakker vi da om bortimot "nybil".

+7 er i praksis stasjonsvognutgaven av hybrid-suksessen Prius.

Typisk fornuftsvalg

– En tidligere taxi trenger absolutt ikke være noe dumt kjøp, særlig ikke hvis man selv har relativt begrenset årlig kjørelengde. Det avgjørende er at bilene er fulgt skikkelig opp. Det kan variere en god del, også for taxier. Det har også noe å si hvor den har gått, og med hvor mange sjåfører. En bil som går i tjeneste over trikkeskinner og på brostein i Oslo sentrum, med diverse sjåfører, har det betydelig tøffere enn en bil som holder til på Hamar og bare kjøres av eieren, sier Benny.

– Noen andre ting man bør være klar over?

– Dette er et typisk fornuftsvalg. Det er ikke mye entusiastfaktor over en Prius, hverken på design eller kjøreegenskaper. Motoren kan også oppleves som litt snau, og det er mye billigplast i interiøret. Men totalt sett er bilen solid bygget og tåler aktiv familiebruk, også innvendig.

De to bakerste setene forsvinner ned i gulvet når de ikke er i bruk. Baksetet er delt i tre separate seter, kjempesmart løsning for barnefamiliene.

