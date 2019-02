20 år siden sju nordmenn var i troppen da United møtte Liverpool: – Et leven uten like

– Du merket at det var ekstra kok foran disse kampene. Når du løp ut foran oppvarmingen, merket du at det var noe ekstra. Du kunne se på folk at det var greit å vinne denne kampen, utdyper han.

Spesielt godt husker han 3-2-seieren på Anfield i 1999, der Jamie Carragher scoret to selvmål.

– Vi pleide å vinne! Jeg scoret egentlig, men Carragher ble heller tildelt et selvmål. Jeg mener fortsatt at det var mitt mål, og han er vel ikke så fornøyd med avgjørelsen, han heller.

– Vi slet mot United

Vegard Heggem var en av tre nordmenn som startet kampen den gang, og han hadde også assist på Michael Owens 1-0-scoring.

– Jeg husker kampen og at jeg hadde innlegget til scoringen. Det var en stor nedtur da Ole Gunnar avgjorde og vi tapte etter å ha ledet nesten hele kampen, sier Heggem.

– Vi merket at disse kampene betød noe ekstra for fansen, og på den tida slet vi mot United. De var fryktelig gode, så det er litt typisk at når man ligger an til å ta en storskalp så blir man litt defensive når man møter et lag som er så gode til å avgjøre kamper. Ole Gunnar var jo blant de aller beste på det.

Heggem frykter kampen til helgen.

– Det er mulig det er en forsvarsmekanisme, men når man er med i gullkampen tør man liksom ikke helt å tro at det kan gå. Det er litt typisk om Liverpool taper mot United i helga, så taper United mot City om noen uker, så får vi absolutt null tjenester fra United.

Fergusons hårtørker

Nordmennene er ikke de eneste som husker tilbake til storoppgjør mot hverandre. Manchester United-legenden Gary Neville spilte 27 kamper mot Liverpool i sin karriere, og den nåværende TV-eksperten forteller til Sky Sports at han merket det ekstra på Sir Alex Ferguson foran slike kamper.

– Han kunne være ganske avslappet, spesielt sent, i det du kan kalle normale kamper. Foran kampene mot Liverpool og City var han alltid mer intens. Han oppførte seg alltid annerledes foran store oppgjør – skal jeg være ærlig, så var han så stabilt sint som jeg noen gang så ham, har Neville tidligere uttalt til Sky Sports.

– Han taklet ikke å tape på Anfield. Dersom vi vant der – hvordan vi spilte hadde ingenting å si – var det det beste i verden.

Endte det med et dårlig resultat mot erkerivalen, kunne han ende opp med å ikke si noen ting som helst.

– Da kunne han bare bli sittende helt stille uten å bevege seg i garderoben. En gang, da jeg var ung og bare var med på reisen, husker jeg at han skjelte ut Schmeichel og Ince i garderoben. De gikk rett i tottene på hverandre, og det var helt utrolig. I tillegg visste vi at Liverpool-spillerne kunne høre alt som ble sagt på motsatt side av veggen, og sikkert satt og lo av oss, forteller den tidligere høyrebacken.

