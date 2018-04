I fjor fortalte vi historien om hvordan vår egen bilekspert, Broom-Benny solgte sin "umulige" bruktbil på rekordtid.

Samtidig som vi også røpet at vi i Broom-redaksjonen lot oss overraske av bilvalget da han kjøpte seg ny bruktbil.

Ja, vi tror endog han overrasket seg selv litt også.

Nå har Benny, etter det som ble noe lengre ventetid enn antatt, hatt sin nye bil en tid Som du skjønner av overskriften, har ikke reaksjonene latt vente på seg ...

– Nei, det har vært mange reaksjoner. Ikke alle like hyggelige, for å si det pent. Jeg har blitt kalt både Quisling og forræder. Enkelte har rett og slett blitt skikkelig forbanna. Mens andre er litt mer moderate og sier; Herregud har du kjøp deg en slik batterikasse, tivolibil, den største dildoen på markedet, osv. osv ...

Jo da, han har kjøpt seg Tesla ...

– Det er ikke noe å bry seg om. Folk må få mene det de vil. Jeg mener jo mye om mange jeg også, men holder det stort sett for meg selv, da...

Sier Benny og gliser bredt.

– Jeg må få velge bil ut i fra mitt behov, min økonomi og mine interesser, legger han til.

For la oss bare røpe det med en gang. Broom-Benny kjøpte seg en elbil.

Nærmere bestemt en Tesla Model S 85D, fra 2015. Det er den bilen som har skapt reaksjonene.

Men la oss høre hans historie og begrunnelse for bilvalget og hvilke andre biler som ble vurdert.

Jeg strakk budsjettet mitt lengre enn langt for å få denne bilen, men det kan forsvares sier Benny. Foto: Øivind Samuelsen.

Ny Toyota Landcruiser?

– Bil skulle jeg ha. Et behagelig beløp å kjøpe for hadde vært 450.000 kroner, men jeg kunne strekke meg til 500.000.

– Dermed kan man få mye fint, både nytt og brukt. Men når jeg velger bil. må jeg ha en som her dette udefinerbare ”noe” ved seg. Det kan gå på design, på kjøreegenskaper, image, effekt etc. Det kan like gjerne være en stor og høy bil, som for eksempel Landcuiseren jeg hadde, som en liten og lav. Ref. Porsche 911-ene jeg i flere år kjørte.

Toyota Landcruiser, to på rappen får holde. En tredje ville blitt litt fantasiløst.

– Samtidig er jeg en stor mann på godt over 190 cm, og jeg er nok noe over middels opptatt av å sitte godt.

Det var egentlig litt fristende å gå for en nyere Landcruiser. De to jeg hadde på rappen var kanskje ikke spennende, men solide, romslige og man føler seg ustoppelig. Det er en bil du kan sette deg inn i og kjøre til Cape Town uten å gjøre noe annet enn å sjekke olja.

– Men det var samtidig et litt fantasiløst valg. Nei – det var på tide å finne på noe annet.

Audi, BMW eller Porsche?

– Audi A7 synes jeg alltid har vært en kul bil. Lav, kraftfull, nydelig å kjøre, kult design, særlig hekken (som jeg vet mange ikke liker) og så klart det at den har quattro firehjulsdrift og greit med plass.

Audi A7 er en bil jeg alltid har likt og særlig hekken som folk flest ikke kan fordra.

– Samtidig sjekket jeg også ut den mer praktiske ”broren” Audi A6 Allroad. Etter min mening en genial bil. Romslig, høyreist, god framkommelighet, god komfort og bra med både krefter og utstyr. Det er en bil jeg har anbefalt til mange og som jeg lenge har hatt lyst på selv.

– Mitt budsjett holdt til en 2012-modell som da ofte hadde rundt 120.000 kilometer på telleverket. Altså biler utenfor garanti og som i mellomtiden hadde fått en facelift. De var liksom ikke helt det de hadde vært. Kilometerstanden tilsier også at saker og ting kan dukke opp. Dyre sådanne. Hva koster det egentlig om luftfjæringa ryker?

– Akkurat samme vei gikk det med BMW 530 Touring X-drive. Gammelt, gått langt, utenfor garanti og ikke så kult som det en gang var...

BMW 5-serie X-drive. Det VAR en drømmebil.

– Volvo XC60 ble sjekket ut. Det samme med V60 AWD, traust og litt kjedelig. Selv om det er fine, sikre og gode biler så tror jeg at jeg hadde blitt fort lei…

– En Porsche 911 da kanskje? Nope. De jeg har råd til vil jeg ikke ha. De jeg vil ha har jeg ikke råd til. Enkelt, greit og brutalt.

Verkstedregninger på 250.000,–

– Jeg var faktisk innom og sjekket på Landcruiser igjen. Jeg sto litt fast og bil måtte jeg jo ha. En litt nyere med facelift da kanskje? Okei, jeg strekker budsjettet mer enn det som behagelig er og ser etter biler på AutoDB og finn.no. Søker på mellom 500.000 og 600.000, mest for moro skyld og får opp en del nye alternativer. For eksempel Porsche Panamera. Det er en bil jeg alltid har likt. Selv om den ikke helt har utseendet med seg, er det en fantastisk bil. Power, særegenhet, attitude er stikkord her…

Jeg hadde fått Porsche Panamera for 600.000. men måtte fylt bensin på den i tillegg til potensielt påkost -som kunne blitt dyrt.

– Men er en gammel BMW eller Audi skummel å eie med tanke på galopperende eierkostnader, så er neppe en Panamera mye bedre. Rykter om riper i sylindervegger og verkstedregninger på 200.000 – 250.000 frister ikke mye når man allerede har strukket budsjettet godt over maksmerket. Jeg hadde pokker så lyst, men lot fornuften seire… (Eller var det å tape?)

– Men en annen bil hadde dukket opp i søket. Tesla Model S med firehjulsdrift får du fra 550.000 kroner. Kunne det være noe for en gammel bilmekaniker som er oppvokst med Volvoer med doble Weber-forgassere, høvlede topplokk og kamaksler med høye løft? Og som attpåtil er redaktør for magasinet VolvoKlassiker?

Fascinerende konsept

– Jeg kjente at jeg ble litt nysgjerrig. De går jo bra, har greit med plass, de er jo ikke så aller verst å se på i riktig farge og med riktige hjul (les 21-tommere)… Riktig utstyrt så er de jo ganske trivelige biler, selv om de ikke har eksosrør. Dessuten så er jo konseptet litt fascinerende. Elbil er framtiden. Lik det eller ei, men alle solemerker peker den veien. Slik sett så virket det smartere og mer framtidsrettet framfor det å velge dieselbil nok en gang.

– Jeg bor i Asker, Broom har kontor i Oslo og dermed er Norges mest trafikkerte vei min arbeidsvei. Jeg har brukt mangfoldige uker av livet mitt på å stå i kø her. Tilgang til kollektivfelt frister. Nå som det koster 77 kroner med dieselbil i rushtiden, er jo ikke gratis bom helt feil heller.

– Om man bidrar med en ørliten miljø-skjerv så gjør jo heller ikke det noe, men for meg, som sikkert mange andre, var ikke det hovedmotivasjonen for å kjøpe elbil. Mer en hyggelig "bonus", men heller ikke helt uten betydning.

– Litt fislete med 19-tommers hjul. 21-tommers sommerhjulene med sølvfargede felger gjør bilen langt mer elegant, sier Benny.

– Og ja - til tross for at jeg er gammel Volvo-råner og eks-Porsche-eier så er jeg overbevist om at denne bilen gir en vesentlig miljøgevinst framfor en fossil-bil. Det har jeg satt meg ganske godt inn i i løpet av de siste ukene.

– Dessuten synes jeg det er spennende å se hvordan dette med elbil funker i praksis. Det er også erfaringer som er nyttige og som jeg vil ta med meg videre i jobben som motorjournalist. Det er mange som lurer. Og flere vil det bli. Egen erfaring gjennom bruk tror jeg er gull verdt. Da vet man hva men snakker om.

Forsvarer investeringen

– Dessuten fikk jeg nyere bil, med god garanti og lav kilometerstand. Så jakten på riktig Tesla startet. For å gjøre en lang historie kort; jeg endte opp med en halvannet år gammel Tesla Model S 85D som hadde gått 8.000 kilometer og med det aller meste av utstyr.

– Bilen er kjøpt på vanlige vilkår hos en vanlig forhandler av meg som en privat kunde. Bilen kostet litt over 600.000 kroner. Altså godt over det jeg hadde tenkt å bruke. Men det faktum at jeg nå slipper å fylle drivstoff, gjør at jeg synes at kan forsvare investeringen. Det kostet jo en tusenlapp hver gang jeg var innom bensinstasjonen med Landcruiseren jeg hadde – og det var flere ganger i måneden.

– Akkurat det føler jeg kan forsvare at jeg strakk budsjettet mitt vel langt, oppsummerer Benny helt til slutt.

