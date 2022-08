Dagens værvinner: – Opp mot 25 grader

Med sommeren på hell, så kommer meteorologene likevel med gode nyheter onsdag morgen.

Flere steder i landet kan vente seg sol og varme temperaturer.

– Et høytrykk sørger for sol og varmt vær i store deler av landet i dag Det ligger an til rundt 25 grader på det varmeste, skriver Meteorologene på Twitter.

Det kan se ut som om Trondheim blir den store værvinneren onsdag, etter en sommer med mye varierende vær.

LAVTRYKK: Selv om store deler av landet får godt vær, er det noen som får regn onsdag. Foto: Meteorologene på Twitter.

Alle er dessverre ikke like heldige og noen bør holde paraplyen klar.

– På Vestlandet og lengst nord i landet er det nærgående lavtrykk som gir perioder med regn og regnbyger i kystnære strøk, står det videre i innlegget.

Meteorologene sier det har vært en klart ujevn fordeling av soltimer igjennom sommeren, og én by skiller seg ut og stikker av gårde med seieren når det kommer til antall soldøgn.

– Kristiansand fikk 784 timer, mot 430 i Trondheim. Der var det til sammenlikning 724 soltimer sommeren 2020. I Tromsø ble det registrert 566 timer, men her er også midnattssolen tatt med i regnestykket.