Nikkelverk tjener på strømsalg mens de ansatte streiker

Beliggenheten plasserer bedriften i den regionen med høyest strømpriser i landet. Selskapet har en langsiktig strømkontrakt som gjør at de må kjøpe en viss mengde strøm, men til betydelig lavere enn dagens markedspris, skriver Dagens Næringsliv.

– Når vi nå, på grunn av streiken, ikke har behov for å bruke alt selv, selger vi det overskytende i spotmarkedet. Vi selger nå mellom 500 og 1000 megawattimer per døgn, sier Glencore-sjef Nils Gunnar Gjelsten. 1000 megawattimer er det samme som en million kilowattimer (kWh).

Onsdag vil snittprisen for strøm i Sørvest-Norge være 5,54 kroner per kilowattime, ifølge strømbørsen Nord Pool.

– Om vi ganger 1000 megawattimer med fem kroner per kilowattime, blir det fem millioner kroner per dag. Det gjør at tapene våre på grunn av streiken blir mindre. Og det bidrar også til at vi har valgt ikke å permittere noen ennå, sier Gjelsten.

Han vil ikke si hvor mye Glencore betaler for strømmen, men etter det DN forstår ligger den trolig mellom 30 og 40 øre per kWh.