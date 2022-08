Amerikansk avis: Norge vil at Facebook skal bøtelegges

FILE PHOTO: A smartphone with Facebook's logo is seen in front of displayed Facebook's new rebrand logo Meta in this illustration taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Foto: DADO RUVIC

Den amerikanske avisen Politico har fått innsyn i Datatilsynets innspill i den pågående prosessen mot Facebook og Meta-plattformers håndtering av europeeres personlige informasjon. «Norge vil at Facebook skal bøtelegges for ulovlige dataoverføringer» er overskriften i artikkelen.

«Facebook og Instagram kan gå i svart»

Meta sender personinformasjon over Atlanterhavet – altså til USA. De sender alt fra familiefotografier til informasjon om inntekt. I 2020 avgjorde EU-domstolen at datautvekslingsavtalen «Privacy Shield», som regulerte utveksling av personlig data over Atlanterhavet, var ugyldig. De strammet til regelverket for å bruke plattformer som Metas, der mye privat informasjon brukes for at for å tilpasse plattformen til hver enkelt bruker.

Det er altså ikke tillatt å sende personlig informasjon over Atlanterhavet av en slik grunn. Metas plattformer, som er personlig tilpasset hver enkelt bruker basert på nettopp slik privat informasjon. Da det irske datatilsynet gikk ut med sin avgjørelse om å nekte dataoverføringer over Atlanterhavet i sommer, skrev Politico og flere medier at Facebook og Instagram kan gå i svart i Europa hvis dataen ikke kan overføres.

Norge går enda lenger

Det norske datatilsynet er ett av flere Europeiske tilsyn som har gitt en respons på det irske datatilsynets avgjørelse.

«Det vil være liten eller ingen grunn» til å følge EUs lover om håndtering av personlig informasjon hvis ikke teknologigiganten bøtelegges, står det ifølge Politico i Datatilsynets innspill.

– Basert på sakens fakta kan vi ikke se hvordan [Meta] kunne fortsette med sin overføringer av personlig data etter Schrems II-dommen, dersom de skulle handlet i overenstemmelse med GDPR (Den europeiske loven om personlig informasjon), skriver Datatilsynet videre ifølge avisen.

Datatilsynet oppfatter Metas brudd på EUs dataoverføringsregler som «spesielt alvorlig».

Dokumentet indikerer at det norske datatilsynet ønsker å gå lenger enn det irske, skriver Politico. Og i Irland ble det altså avgjort i juli at Metas overføringer fra EU til USA skal blokkeres. De tar ikke stilling til bøtelegging, og begrunner det med at deres mål er å regulere utvekslingen av personlig informasjon i fremtiden. Bøter tas i bruk når man skal straffe lovbrudd som allerede er begått.

Meta: Vi vil tvinges til å stenge Facebook

Meta har flere ganger uttalt at dersom informasjonsoverføringene blokkeres, må de stenge Facebook og Instagram i Europa. Dette vil ikke skje med det aller første, for en endelig avgjørelse om datalagring og overføring ligger flere måneder frem i tid.

Først må de irske lovgiverne ta opp innspill fra andre tilsyn i arbeidet de gjør nå. Det kan utløse videre prosesser. Meta kan også anke en irsk avgjørelse om å blokkere overføringen videre, noe som vil utsette stenging av Instagram og Facebook mead enda noen måneder. Det er planlagt at en ny avtale som erstatter den gamle datautvekslingsavtalen mellom EU og USA skal være på plass i begynnelsen av 2023. Da vil det igjen finnes en lovlig åpning for å transportere personlig data over Atlanterhavet for Meta og andre selskaper.

– Dette problemet har sammenheng med en konflikt mellom lovgivningen i EU og USA, og den er i ferd med å løses, skriver Meta.

Men ifølge det norske Datatilsynet driver Meta enn så lenge med en praksis som ikke er i tråd med den EU-lovgivningen vi har akkurat nå, og ifølge dokumentene Politico har fått innsyn i, krever de altså bøter.

– Velger ikke å bruke facebook

Datatilsynet velger ikke å bruke Facebook, skrev tilsynet allerede i 2021. Da vurderte de hva slags risiko det innebar å kommunisere gjennom Facebook, og hva slags ansvar eieren av siden hadde.

Men enn så lenge er det svært mange som velger å se bort fra Datatilsynets anbefalinger, og utvekslingen av personlig data over Atlanterhavet ser ut til å foregå utenfor rammene av europeisk lovgivning frem til en ny utvekslingsavtale er på plass.