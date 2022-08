Tar ikke ut siktelse mot Kanye West

I januar meldte TMZ at Kanye West (45), også kjent som Ye, var under etterforskning for å angivelig ha slått til en fan utenfor et hotell i Los Angeles.

Ifølge deres kilder skal det ha oppstått en verbal krangel kl. 03 på natten, som angivelig førte til at West dyttet og slo til en mannlig fan.

West risikerte da en fengselsstraff på opp til seks måneder.

Nå har kjendisnettstedet fått opplyst at rapperen ikke vil bli siktet.

Til TMZ opplyser Los Angeles City Attorney's Office at de har gjort en grundig gjennomgang av bevisene, men at det ikke vil komme noen anmeldelse fordi det er «ingen rimelig sannsynlighet for domfellelse».

Rapperen har ikke kommentert hendelsen.