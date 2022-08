Olivia (9) ble skutt i eget hjem

Mandag kveld hørte Cheryl Korbel (46) et voldsomt bråk utenfor huset sitt i Liverpool rundt klokken 22.

Hun ble nysgjerrig, og åpnet døren for å sjekke hva som foregikk.

På gata utenfor ble to menn jaget av en tredje, bevæpnet mann, ifølge lokalt politi.

Bevæpnet mann i finlandshette

Den bevæpnede mannen skal ifølge The Guardian ha vært iført svart finlandshette, en svart polstret jakke, mørke bukser og svarte hansker.

Han skal ha løpt etter og skutt mot en 35 år gamle mann og en annen mann på gata.

SPERRET AV: Gjerningsmannen skal ha jaget en annen mann langs denne gata i Liverpool. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

Etter at Korbel åpnet inngangsdøren, benyttet 35-åringen muligheten til å trenge seg inn i huset i et forsøk på å slippe unna, ifølge politiet.

I døråpningen trengte han seg forbi Korbel, men den bevæpnede mannen fulgte etter inn i døråpningen.

Skutt i brystet

Politiet mener våpenmannen skal ha skutt rundt seg i døråpningen, og skadet Korbel i håndleddet.

Hennes ni år gamle datter, Olivia, stod like bak moren, og skal ha blitt skutt i brystet.

Gjerningsmannen skal til slutt ha truffet den 35 år gamle mannen i overkroppen to ganger, før han flyktet fra stedet til fots.

BLOMSTER: Folk har lagt igjen blomster og støtteerklæringer til Olivias familie. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Olivia ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand, men ble erklært død på sykehuset. Moren og den 35 år gamle mannen behandles på sykehus.

Olivias to storesøsken som også var hjemme i huset, er uskadd.

Ifølge politiet hadde verken gjerningsmannen eller den skutte mannen noen relasjon til Olivia eller familien.

– Sprudlende personlighet

Rebecca Wilkinson, rektor ved skolen Olivia gikk på, har omtalt henne som en jente med «et vakkert smil, en nydelig sans for humor og en sprudlende personlighet».

– Skolesamfunnet vårt er knust over det triste tapet av Olivia. Vi er i sjokk og vantro over slike tragiske nyheter, sier rektoren ifølge Independent.

ETTERFORSKER: Krimteknikere etterforsker området rundt åstedet. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Også statsminister Boris Johnson har kommentert den rystende hendelsen.

– Mine tanker går til Olivia Pratt-Korbels familie og folket i Liverpool etter denne forferdelige, meningsløse skytingen, sier Johnson.

– Avskyelig forbrytelse

Politisjef Serena Kennedy har sagt at Olivias familie er «helt ødelagt, utrøstelig og knust».

– Jeg vet at drapet på Olivia har rystet lokalsamfunnene våre, som med rette er opprørt og rasende over at en så avskyelig forbrytelse har skjedd her på gatene i Merseyside, sier hun.

BER OM TIPS: Politisjef Serena Kennedy ønsker tips og innspill fra befolkningen. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Gjerningsmannen er tirsdag kveld ikke pågrepet, og politiet vet heller ikke hvem den andre mannen som ble jaget er.

Kennedy oppfordrer alle som har opplysninger til å stå frem.

– Dette er ikke tiden for noen som vet hvem som er ansvarlig for denne skytingen å være ordknappe, sier hun.

Politiet oppfordrer også alle med videoovervåkning i området, både bedrifter og privatpersoner, til å melde seg.

15 år etter rystende drap

Skytingen skjedde på dagen 15 år etter drapet på Rhys Jones, en 11 år gammel gutt som ble skutt og drept i en park i Liverpool på vei hjem fra fotballtrening.

– Det burde ha vært et vannskille i kampen mot våpenkriminalitet og bruk av våpen i gatene våre, sier politisjef Kennedy.

Hun varsler at det vil være en økning av politi i gatene etter hendelsen.