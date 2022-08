Julia Fox om barndom: – Funnet opp så foreldrene kan bruke penger på drit

TRENDER: Julia Fox har den siste tiden både blitt en snakkis for sine motevalg og en rekke uttalelser. Foto: ROB KIM /AFP

Nok en gang får uttalelser fra Julia Fox mye oppmerksomhet.

Den italiensk-amerikanske kvinnen har stadig gått viralt på TikTok, særlig for måten hun uttaler filmtittelen «Uncut Gems», hvor hun selv hadde en rolle.

Mandag publiserte hun en video på appen, hvor hun deler sine tanker om barneoppdragelse.

Etter 17 timer har klippet over to millioner visninger.

Fra sengen deler Fox, som selv er mor til Valentino (1), at ideen om barndom «ble bare oppfunnet på 1800-tallet».

– Før det ble barn ansett som små voksne.

Mener foreldre heller bør bruke penger på mopp

Fox fortsetter så med å si at barn tidligere ikke ble fremstilt med engleaktige trekk, som hun mener er normen nå.

– Jeg tror at ideen om barndom ble oppfunnet for å få foreldre til å bruke masse penger på drit. Det lærer egentlig ikke barnet ditt noe, du bare ender opp med å oppfostre et barn som er hjelpeløst og ikke vet hva det skal gjøre.

SMÅBARNSMOR: Julia Fox og eksmannen Peter Artemiev på rød løper med sønnen Valentino i 2021. Foto: Evan Agostini /AP

Videre drar hun fram sine egne erfaringer med sønnen, som hun sier ikke bryr seg om lekene sine, men er mer interessert i hva hun driver med.

Deretter kommer hun med råd til andre foreldre:

– Jeg foreslår at alle kjøper barnet sitt en liten mopp og en liten kost og begynner å lære dem de livserfaringene som veldig unge, slik at når de entrer den virkelige verden må de ikke leie inn hjelp til alt, og vet hvordan man gjør ting selv, sier Fox.

Ulike reaksjoner

Over 4000 har kommentert videoen på TikTok.

Flere mener Fox har gode poenger og hyller hun for å fremme Montessori-pedagogikken. Blant andre modell Emily Ratajkowski.

HYLLES: Flere hyller Fox for å ta opp temaet, mange kommer med vitser, mens enkelte er kritisk. Foto: Skjermbilde TikTok

Mens andre retter kritikk mot hennes uttalelser:

«Barndom ble «oppfunnet» på 1800-tallet fordi det var da vi endelig fikk lover om barnearbeid. Før det jobbet fireåringer i gruver», skriver en bruker.

32-åringen ble for alvor kjent da hun tidligere i år hadde en kortvarig offentlig romanse med rapperen Kanye West (45). I januar delte de intime bilder sammen, og i februar ble det kjent at det var slutt.