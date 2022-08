Kjendishunden fikk kreftdiagnose – i dag kom gladnyheten

I mai fikk «Bjarne the doodle» påvist kreft og måtte gjennom behandling. Nå er han friskmeldt.

Kjendishunden Bjarne (9) har vært mye å se på TV de siste årene. Han har blant annet vært deltaker i TV 2-programmet «Gi Labb» og dukket opp i «Sofa» med kjendisfedrene Niklas Baarli (33) og Benjamin Silseth (31).

Goldendoodle-hunden har i tillegg en stor følgerskare på sin egen Instagram-konto med over 22.000 følgere.

Det har dog vært både nedturer og oppturer for Bjarne den siste tiden.

FRISK: Gi Labb-deltakeren Bjarne er nå friskmeldt fra kreften. Foto: TV 2

– Helt fantastisk

I mai kom nemlig beskjeden på kontoen @Bjarnethedoodle om at kjendishunden hadde fått kreft. Det hadde blitt funnet en kul på bakbeinet.

I dag kom imidlertid gledesbeskjeden: Bjarne har vunnet over kreften.

– Det å få beskjeden om at han nå er frisk er helt fantastisk. Det er ingen selvfølge at Bjarne skulle overleve denne aggressive kreften, så vi føler at vi har fått enda flere fine år sammen i gave, sier Baarli til TV 2.

Deretter forteller fedrene at goldendoodlen Bjarne har det bra i dag.

– Bjarne har blitt seg selv igjen, og herjer og leker rundt. Jeg savner nesten litt at han var så rolig, men vi ler av det og leker med ham. Det er jo sånn det skal være, forteller Silseth.

Ble påvirket av behandlingen

Som følge av kreften måtte Bjarne i behandling og opereres. Det ble han naturligvis påvirket av.

– Han ble litt som et sykt menneske. Slapp, sliten og ikke helt seg selv. Det var jo ro som var fokus etter operasjonen, og det er ikke helt naturlig for en hund som Bjarne, sier Silseth som konkurrerte sammen med Bjarne i «Gi Labb».

– Tipper han kjedet seg mye, men han slapp heldigvis mye smerter.

Baarli utdyper at den firbeinte 9-åringen ikke har kunnet gå skikkelige turer eller være i aktivitet de siste to månedene.

– Vi er utrolig glade og takknemlige for at det har gått så bra. Aggressiv kreft er jo ikke det man vil høre. Men EMPET, veterinæren vår, har vært helt vilt fantastiske, og passet på Bjarne som bare det. All ære til veterinærene!