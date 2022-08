Varsler strømkrise i norsk idrett: – Idrettsklubber vil måtte kaste inn håndkleet

Flere idrettslag slår alarm om strømprisene og er i harnisk over at politikerne ikke har tenkt over konsekvensene. Nå krever de en bedre støtteordning.

– Det er et ras av idrettsklubber som vil måtte kaste inn håndkleet på grunn av de høye strømregningene. Frafallet vil i et lengre helseperspektiv koste Norge enda dyrere, spår Hans Dankertsen i Fana IL – en av Norges største idrettsklubber.

I januar besluttet regjeringen å innføre en nasjonal støtteordning for idrettslag og frivillige organisasjoner med høye strømkostnader.

Strømstøtten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt.

– Slik støtten er nå tilsvarer dette cirka en tredjedel av det vi faktisk har i strømutgifter. Det er altfor lite, sier Dankertsen.

BØNN TIL MYNDIGHETENE: Hans Dankertsen, daglig leder i Fana IL, er svært bekymret for konsekvensene av de høye strømprisene om ikke støtteordningene blir bedre. Foto: Erik Teige / TV 2

– Tom for penger når vinteren kommer

TV 2 har vært i kontakt med en rekke idrettsklubber i Sør-Norge, som fortviler over situasjonen og tegner et bekmørkt bilde av månedene som kommer.

Flere mener at strømprisene vil føre til at de må redusere aktivitets-tilbudet og/eller skru opp prisene for medlemmer.

På Sotra utenfor Bergen maler Dan Christensen, daglig leder i SK Sotra, et like mørkt bilde som kollegaen i Fana IL.

– Jeg tror ikke vi klarer å komme gjennom høsten og vinteren om det fortsetter slik. Det blir veldig mye dyrere bare å komme seg gjennom med strømstøtten slik den er nå. Og når vi i tillegg skal legge ut for strømstøtten i tre til fem måneder... Da er vi tom for penger når vinteren kommer, sier han.

SK Sotra, Fana IL og en rekke andre klubber og lag er klare på at det vil være helt avgjørende at de får hjelp fra øverste hold for å klare å betale de enorme regningene.

Idrettsklubber peker på følgende utfordringer med den eksisterende støtteordningen:

Den dekker for lite av de totale utgiftene

Klubbene må legge ut før de eventuelt mottar støtte

Anlegg som bruker gass får ikke støtte i det hele tatt

Vurderer drastiske grep

I Fana ligger klubben an til å ha brukt 500.000 kroner mer i strøm enn hva de har budsjettert med for 2022 – selv etter dagens støtteordning.

– Jeg tenker det er penger som kunne blitt brukt til helt andre ting som aktivitet for barn og unge, og på forebyggingsfronten, sier Dankertsen.

STORE KOSTNADER: Fana-hallen er dyr i drift når strømprisene er skyhøye. Foto: Erik Teige / TV 2

Idrettslederen advarer nå mot at vinteren kan bli kald – også i Bergen.

– For oss var det umulig å forutsi det at det skulle bli en så permanent høy pris. Så hvordan dette skal løses vet ikke jeg, men at vi må få mer enn 30 prosent dekket av dagens strømkostnader er det ingen tvil om.

For idrettslaget er det selve driften av Fana-hallen som koster.

– Det å kunne ha en viss temperatur slik at man unngår å måtte spille og trene med parkas, hadde vært greit. Vi må snu på hver stein for å opprettholde aktiviteten, kanskje må vi redusere staben og tilbudet, sier han.

– 3000 medlemmer vil bli rammet

På Sotra ber Christensen om at idrettslag og anleggseiere får en ordning på lik linje med private husholdninger, slik at de slipper å måtte legge ut store summer før de eventuelt får penger tilbake.

Om ikke ordningene blir bedre, vil konsekvensene bli store for medlemmene.

– 3000 medlemmer vil bli rammet i en eller annen grad. Alternativet blir i tilfelle å stenge ned hele anlegget. Det er for tidlig å si (hva vi må gjøre, journ.anm.), men jeg håper dette er unødvendig. Samtidig er det ikke så mange alternativer bortsett fra å skru av strømmen. En turnutøver kan for eksempel ikke turne inne i ti grader. Man må ha 18 grader, sier han, og forklarer at det i første rekke vil ramme idretter som fotball, turn, dans, boksing og friidrett.

Å skru opp kontingenten er ikke et alternativ.

– Vi må finne andre løsninger enn det. Det er mer solidarisk å holde stengt en uke i måneden enn å skru opp avgiften. Vi ser generelt at flere ikke klarer å betale kontingenten. Setter vi den opp, vil enda flere ikke klare det. En breddeklubb som oss skal være for alle, så det er ikke aktuelt. Det sitter i så fall veldig langt inne, sier han.

Mener politikerne lukker øynene

Dankertsen i Fana IL er ikke i tvil om at situasjonen vil få konsekvenser.

– Jeg tror at når vi begynner å nærme oss jul, så vil flere idrettslag og frivillige organisasjoner måtte ta ned aktivitetene, redusere staben og skru opp prisene for å overleve. Dette er stikk i strid med hvordan det skulle ha vært etter koronapandemien der vi har en økning av fysisk- og psykisk syke. Jeg kan ikke forstå at politikere og byråkrater ikke har øynene åpne. Det er helt ufattelig, sier Dankertsen og spår en dominoeffekt:

– Med økende priser og mindre penger å rutte med vil foreldre trekke ungene stille og rolig ut av treningen. Så sier man at barna har sluttet. Det er så synd, for ungene har et stort behov for aktivitet. Et frafall vil i et lengre helseperspektiv koste Norge enda dyrere, sier Dankertsen og tenker på kostnadene dårlig folkehelse vil gi.

– Det er ingenting som gir så mye igjen som investering i et idrettsanlegg. Det er derfor et paradoks at vi diskuterer småkroner i den store sammenhengen, sier han.

Kjøll og NIFs krav til politikerne

Denne uken er styret i Norges idrettsforbund (NIF) samlet. På agendaen som pressen har fått tilsendt står det ingenting om strømkrisen i idretts-Norge.

8. august sendte imidlertid NIF et brev til Kulturdepartementet, familie- og kulturkomiteen og alle partiene på Stortinget hvor de ba om at strømkompensasjonsordningen for frivilligheten forbedres. Idrettspresident Berit Kjøll er klar på at strømkrisen i alle høyeste grad er på agendaen til NIF.

– Situasjonen er veldig alvorlig. Vi har tett på 10 000 idrettslag som hver dag kjenner på de skyhøye prisene. De sliter voldsomt med å få endene til å møtes, slik at det ikke skal gå utover treningsavgifter og medlemskontingenter. Det prøver vi for enhver pris å unngå. Vi er i dialog med departementet, og jeg vet at det jobbes med å få på plass bedre kompensasjonsordninger enn det vi har i dag, sier Kjøll til TV 2 tirsdag.

BEKYMRET: Idrettspresident Berit Kjøll er klar på at politikerne må på banen og komme idretten til unnsetning. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

For private dekker staten 90 prosent av kostnaden når strømprisen er over 70 øre/kWh fra oktober til desember. Regjeringen har varslet at de vil foreslå for Stortinget at dette også skal gjelde september.

Kjøll ber om at idretten får en ordning hvor 90 prosent av alt som overstiger 50 øre/kWh kompenseres, og sier at hun forventer at dette kommer på plass «i løpet av de nærmeste dagene».

– Dette er utrolig alvorlig. Vi er akkurat ferdig med en pandemi, og alle jobber med å få opp aktiviteten i idrettslagene, og så kommer denne strømkrisen. Vi er nødt til å sikre at det, så fort som mulig, kommer en god kompensasjonsordning på plass for hele norsk idrett, sier hun.

Høyre: – Uforståelig

19. september er Stortinget kalt inn til hastemøte om kraftsituasjonen.

Da bør regjeringen legge frem en bedre støtteordning for idrett og frivillighet, mener Høyre.

Ikke minst at idretten får samme støtte som private.

– De høye strømprisene gjør at mange idrettslag og frivillige organisasjoner virkelig sliter, og frykter at tilbudet til barn og unge må reduseres. Selv med kompensasjonsordningen som tidligere er vedtatt. Det er det siste vi trenger nå, når det jobbes så hardt for å gi et godt tilbud etter alle utfordringene etter koronapandemien, sier Turid Kristensen, idrettspolitisk talsperson for Høyre.

Partiet ønsker samtidig at anlegg som bruker andre energikilder som gass, også må få støtte.

– Det er helt uforståelig for meg at de er holdt utenfor alle støtteordninger. Det er ikke mindre alvorlig at barn og unge som bruker anlegg som bruker gass kan miste sitt tilbud. Høyre foreslo lik støtte til alle, men ble nedstemt av regjeringspartiene og SV da vi behandlet dette i februar.

Kristensen mener det er helt nødvendig at regjeringen nå snur, og sikrer alle samme støtte.