Andrew Tate utestengt fra Youtube

De siste dagene har den kontroversielle influenseren blitt utestengt fra Facebook, Instagram Twitter og TikTok.

Nå har han også blitt kastet ut av Youtube, melder flere internasjonale medier, blant annet Bloomberg.

Utkastelsen skyltes «flere regelbrudd», blant annet brudd på regelverket om hatefulle ytringer, opplyste Youtube mandag.

– Når en kanal blir stengt, kan ikke brukeren lenger eie eller lage andre Youtube-kanaler, sa talsperson Ivy Choi ifølge Bloomberg.

Den tidligere kickbokseren fikk oppmerksomhet i 2016 da han ble fjernet fra TV-showet «Big Brother» etter å angivelig ha angrepet en kvinne.

Det er først i løpet av det siste året at Tate har blitt en kjent internett-personlighet. På plattformene TikTok, Instagram, YouTube og Twitch har han tilegnet seg millioner av fans.

Han har fått stor oppmerksomhet og mange fans på TikTok ved å komme med en rekke sjokkerende uttalelser. I en av videoene sier Tate at voldtekt er selvforskyldt, og at polygami kun er akseptabelt for menn.

