Statens havarikommisjon undersøker brokollapsen på Tretten

KOLLAPS: Tretten bru ligger nede i Gudbrandsdalslågen dagen etter at den kollapset. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tretten bru kollapset og falt ned i Gudbrandsdalslågen den 15. august. Det er nå besluttet at statens havarikommisjon vil gjøre uavhengige og fullstendig sikkerhetsundersøkelser av kollapsen.

Den eksterne granskningruppen vil bli overført til Havarikommisjonen som oppdragsgiver, opplyses det om i pressemeldingen.

Dermed vil oppdraget som Statens vegvesen har gitt SINTEF, nå inngå i arbeidet som Havarikommisjonen leder.

– Med Havarikommisjonen vil det bli en grundig gjennomgang av årsakene bak brukollapsen på Tretten. For oss i Statens vegvesen er det viktig at det ikke må stilles spørsmål ved uavhengigheten til en granskningsgruppe og at vi sikrer rask og god læring i av granskningsgruppens arbeid, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.