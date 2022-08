Ethan (1) lekte med såpebobler i hagen – så fant han noe sjokkerende

Nå hylles den lille gutten som en helt for funnet han gjorde.

Lille Ethan Moore på 1,5 år var ute i hagen og lekte med såpebobler sammen med sin mor, Brittany Moore, tidligere i august i Coweta County, USA

Da såpeboblene fløy mot gjerdet i hagen, løp Ethan etter så fort han kunne. Plutselig stoppet 1-åringen opp og stirret inn i skogen.

– Jeg gikk bort og spurte: «Hva ser du, kompis?» og han pekte og svarte: «Føtter!» forteller moren til CBS 46 som først omtalte saken.

Savnet kvinne

Moren forteller at hun gikk bort til sønnen for å se, men at hun kunne ikke se noe selv.

Derfor satte hun seg ned på huk for å se inn i skogen fra samme høyde som sønnen sin. Da så hun det også: et par føtter.

Brittany ble sjokkert over sønnens funn, og ringte etter hjelp. Da hjelpen kom innså de at det var 83 år gamle Nina Lipscomb som var inne i skogen.

Hun har et tidlig stadie av Alzheimers og hadde vært savnet i hele fire dager.

Se video øverst i saken der Ethans mor viser for han fant den savnede kvinnen.

Familien takker 1-åringen

Familien til Lipscombs forteller at 83-åringen hadde gått hjemmefra, men ikke funnet tilbake igjen.

Letemannskap hadde brukt de siste dagene til å lete etter Nina, uten å finne henne. Da lille Ethan fant den eldre kvinnen var hun i live, men desorientert.

MØTTE HVERANDRE IGJEN: Nina Lipscomb fikk møte sin redningsmann, Ethan Moore, da hun ble skrevet ut fra sykehuset. Foto: KameraOne/ CBS 46

Lipscomb ble funnet rett under en halv kilometer fra der hun sist ble sett.

– Vi brukte hver ressurs vi trodde vi trengte, men en liten gutt var det som skulle til. Hun er veldig glad i barn, forteller Karen Lipscomb som er Ninas datter.

Ifølge datteren har Ethan sannsynligvis reddet livet til moren hennes, og hun takker han for jobben han har gjort.

Kort tid etter Lipscomb var skrevet ut fra sykehuset møtte de to familiene hverandre igjen. Lipscomb-familien ville gi Moore-familien penger som takk, men det ville de ikke motta.

Lille Ethan fikk derimot en bag med såpebobler som takk for hjelpen.