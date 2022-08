Nytt strømtoppmøte: – Her bør alle kjenne på presset

Som TV 2 først kunne melde er det tirsdag nytt møte mellom regjeringen og partene i arbeidslivet ved statsministerens kontor. Temaet er de høy strømkostnadene i Sør-Norge, og hvordan staten kan bistå bedrifter som sliter på grunn av disse kostnadene.

– Dette er et statusmøte. Nå er vi så nå er vi spente på å høre hva som er status. Vi forventer ikke endelige løsninger etter dette møte, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til TV 2 på vei inn til statsministerens kontor.

Følsvik er klar på at ordningen må være begrenset til bedrifter som faktisk trenger støtte. Hun peker på koronastøtte-ordningen som eksempel på en ordning som ikke fungerte optimalt.

– Støtten havnet i lommer den ikke skulle.

På spørsmål om hvilke krav LO vil legge på statsministerens bord, er svaret dette.

– Vi må finne en støtteordning som handler om å ta vare på arbeidsplassene. Vi er opptatt av at det er en ordning som går der den skal, og ikke går til utbytte eller utenlandske eiere, sier Følsvik.

Tilbakevirkende kraft

Det er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre som møter LO- og NHO-toppene.

– Når ordningen blir ferdig bør den gjelde fra 1. september, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Han vil ha en ordning med tilbakevirkende kraft.

– Kjenner du på presset nå på vegne av dine medlemmer?

– De som ikke kjenner på presset nå har ikke kjent etter godt nok. Her bør alle kjenne på presset nå uansett hvor de sitter, sier NHO-toppen.

Almlid legger til at mange bedrifter nå opplever en økning i strømkostnader på 400 prosent, men er ikke klar på hvor grensen skal gå for dem som skal få hjelp.

– Det er vi i dialog med regjeringen om. Vi er også opptatt av at de som trenger det mest skal få hjelp.

Fire retninger

TV 2 har tidligere meldt at regjeringen har vurdert fire ulike retninger for støtte til bedriftene:

en automatisert støtteordning

en søknadsbasert støtteordning

en rammebasert støtteordning

en lånebasert ordning

En løsning kan være å kombinere flere av disse modellene for å treffe bedriftene som sliter.

Nøyaktig hva regjeringen vil gå inn for, er fremdeles i spill. Men næringsministeren har bekreftet at statsgaranterte lån er én av modellene som vurderes.

I et tidligere intervju med TV 2 har Vestre påpekte at staten også under koronapandemien brukte lånegarantiordninger. Da kunne bedrifter med pengeproblemer kunne få lån i sin private bank, mens staten garanterte for inntil 90 prosent av risikoen.

– Det kan jo være modeller som også er aktuelle nå, kanskje først og fremst for de bedriftene som eventuelt måtte oppleve en akutt likviditetsskvis, sa Vestre.

Når en støtteordning kan være ferdig er uklart. Vestre har uttalt at regjeringen planlegger å tiltak klart i løpet av september, mens olje- og energiminister Terje Lien Aasland kun vil love at den kommer senest i forbindelse med statsbudsjettet som egen sak 6. oktober.